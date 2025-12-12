前海关高级关员虚报在家候命工作 欺诈等两罪成 官：难逃监禁 本月24日判刑

前海关高级关员于疫情期间向海关报称28次在家候命工作，及以虚假表格向海关报称没有执行外间工作，但实际现身参与医疗辅助队有薪工作，涉款共约12万元。涉案关员否认欺诈等两罪，经审讯后，今于东区裁判法院被裁定罪名成立，裁判官指被告在表格上隐瞒案发时曾外间工作，「完全摧毁」了相关制度，案情严重及牵涉公帑，判监无可避免，下令被告还押至12月24日候判。

虚报在家候命却外出参与医疗辅助队有薪工作

42岁女被告李桂华，被控「代理人意图欺骗其主事人而使用载有虚假陈述的文件」及欺诈罪。控罪指，李约于2022年3月18日意图欺骗其主事人、即海关而使用一份名为「有关申请兼任外间工作一事」的报告表格，而该文件是对海关有利害关系及在要项上载有虚假、错误或欠妥的陈述，即李于2021年5月23日至2022年4月10日没有执行任何外间工作。

欺诈罪则指，被告于2020年2月20日至2021年1月17日藉作欺骗，向海关虚假地表示她于2020年2月25日至2021年1月21日，先后28次执行在家候命工作，意图诈骗而诱使海关不扣减她就该28次工作的薪金合共19,230.61港元。

暂委裁判官钟颖诗今裁决时，指被告2004年加入医疗辅助队，后来2008年入职海关，被告身为纪律部队及公务员，若从事医疗辅助队的有薪工作，须透过报告表格向海关申请外间工作，而被告在过去曾多次提交申请获批，但在2021年5月23日至2022年4月10日则没有提出申请及出现「空窗期」，当后来被告再次提出申请时，她报称自己该段时间没有参与外间工作，惟她在该段时间实际参与了99次医疗辅助队工作，并获发薪金共10.4万元。

辩方就此提出争议，指被告当时报称没有「空窗期」不属于表格「要项」、对海关没有利害关系，而被告亦供称自己当时不知道有「空窗期」，其情绪也因父亲离世和两次车祸经历而受影响，并指自己并非刻意隐暪海关，因为相关薪金会自动报税及有税局记录，故不可能隐瞒。

官不认为被告对外间工作申请制度有所误解

钟官不认同辩方说法，指海关审核外间工作的申请时，会考虑申请人的上一次申请，故被告隐瞒「空窗期」的陈述属表格要项及对海关有利害关系，她在「空窗期」内进行99次医疗辅助队工作及获发薪约10万元、完全不能在文件上体现，「完全摧毁」海关每半年覆核外间工作申请的制度；此外，被告必然知道自己有外间工作，她亦可向上级查询，虽然同情被告个人经历，但不认为她会有所误解。

就欺诈一罪，被告在该段案发时间虽然有申请外间工作，但她28次报称在家候命工作的日子，却去了参与医疗辅助队工作，并且没有向海关请假。被告辩称，自己当时在网上找到一份医疗辅助队通告，她误解内容及以为毋须请假便可在工作时间参与抗疫工作。钟官则认为，被告没有向相关人员求证，令人费解，故拒绝接纳被告说法。

求情称历年外间工作非为金钱而为热心公益

辩方大律师陈永豪为被告求情时，指被告希望第一项控罪涉款的10万元可分12个月摊分还款，而就着欺诈一罪，被告则准备了1.9万元银行本票，以支付赔偿。辩方指，不论定罪与否，其实被告都知道自己案发时犯了错误，而她历年来的外间工作亦非为金钱，而是热心公益。

辩方亦指，无意贬低他人，但的确每个人对于亲人离世的感受程度不同，而被告至今每次谈起父亲时仍会以泪洗面；在庭上，每当有人提及被告父亲去世这点，被告便会有情绪、甚至哽咽和落泪。辩方指理解社会服务令不适用于被告的情况，但希望法庭考虑判处缓刑。

钟官考虑过辩方求情、被告及其新友的求情信及被告初犯等因素，惟认为案情有其严重性，被告经审讯后定罪，犯案时间长达1年，案件涉及公帑，监禁式刑罚是无可避免，故暂押后案件至12月24日，待索取被告背景报告后再判刑。

案件编号：ESCC740/2025

法庭记者：王仁昌