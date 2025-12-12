公营医院明年1.1加价 专科加至250元 家庭医学加至150元 门诊及住院累计1万元封顶

公营医院收费改革明年一月一日实施，医管局今早（12日）向传媒讲解药物收费与全年收费上限的最新安排。

专科门诊服务以及家庭医学诊所明年同加价

专科门诊服务以及家庭医学诊所服务价格明年将作调整。专科门诊服务由首次应诊135元，其后每次80元，增加至每次250元；家庭医学诊所服务即由每次50元增加至150元。在处方药物收费上，专科门诊从每种药物15元，以16星期为收费单位，改为每种药物20元，以4星期为收费单位；家庭医疗服务即从免费改为每种药物为5元，以4星期为收费单位。

政府药费资助率仍为高水平

医院管理局总药剂师崔俊明表示，药费调整后，政府药费资助率仍为高水平，特别是治疗罕见病和癌症药物的资助，扭转「小病高资助、大病病人大量自费」的结构失衡、资源错配的现象。

此外，他指出2024-25年度共有27种新药物获纳入医管局药物名册，而随着收费改革，医管局每年评估新药及「新适应症」数目由以往约90种增至约120种。他又表示将会透过多方政策，例如加快「1+」新药审批机制，简化药物名册入药程序等，加快新药的引入。

通过经济审查后 住院及门诊全年收费上限1万元

针对病人医疗费用增加的问题，医院管理局总行政经理翁美玉表示，病人通过经济审查后，全年收费上限每年1万元，政策涵盖住院及门诊收费，所有符合资格人士的香港市民皆可申请，预计受惠人数为7万人。申请者可由每年1月1日至3月31日期间，透过HA Go及医疗缴费处申请。若获批前累计医疗费用已超过1万元，多出的部分会用以支付随后年度的合资格医疗费用，不设期限。

记者：曾智华

