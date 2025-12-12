大埔宏福苑五级火｜建造业议会称棚网抽样数目及位置按国际规定 未通过测试整批禁用

大埔宏福苑发生的大火事故，导致多人伤亡，令人关注棚网安全问题。政府已要求全港所有维修地盘拆除棚网。建造业议会将特事特办，为业界提供集体采购及统筹检测棚网的服务。建造业议会执行总监郑定寕今日（12日）在电台节目上表示，相信新制度能大幅提升棚网的质量保证，议会将集体采购及检测棚网，目标是一个月内将首批棚网供应予承建商，以助200多幢楼宇复工。

郑定寕表示，新制度可大大提升棚网的质量保证。并指出样本抽取数量、棚网大小、距离棚底距离等，均需遵循国际ISO规定。如160张棚网就需按比例抽取32张，如未能通过测试，整个批次均不能使用。

建造业议会将会集体采购及检测棚网，被问及会采用何种标准。郑定寕强调，棚网阻燃性标准一直存在，议会今次集体采购亦会要求生产商符合相关标准，每个批次均需取得证明书，并需通知议会有关批次、编号、生产日期及证明书号码等资料，议会取得资料后会进行核实，并在国家指定实验室确认相关资料。他表示目标约一个月，首批棚网可运抵香港并提供给承建商，让200多幢已移除外墙棚网、正进行维修的楼宇可以复工。

料检测费用或棚网价格不会「炒得太高」

郑定寕续指，建造业议会负责集体采购，会邀请分包商等观察采购流程，建立新制度及习惯流程要求，往后可交由业界自行采购。他提到，国内现有多间棚网生产商，今次只是集中采购涉及拆除的200多幢楼宇，棚网需求不会太大，预料检测费用或棚网价格都不会因大埔火灾事件而被「炒得太高」。

建造业总工会理事长周思杰亦认同新制度安排，相信更有警惕性。他认为新制度看似完善，但仍需视乎实施情况，及关注初期实验室能否处理大批棚网的检验工作。他亦表示，任何制度都需要落实及监管，否则仍有可能出现漏洞。

新制度涉三个主要环节，包括承建商必须提供棚网阻燃效能证明书及检测文件、棚网抵港后，须以指定方式抽取指定数目样本，送往政府指定实验室检测，通过后方可使用、当局其后会随机抽样覆核。

