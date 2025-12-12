Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜36岁无业汉涉冒充灾民呃援助金1.8万元 被控欺诈等5罪 还押2.20再讯

社会
更新时间：11:26 2025-12-12 HKT
发布时间：11:26 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑两周前发生夺命大火，造成逾百人死亡。36岁无业汉涉嫌在大火发生后，以他人的身份证明文件登记成为灾民，并在获得灾民证后向共3间社福机构骗取共1.8万元援助金，被控欺诈等5罪。案件今早在粉岭裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至明年2月20日，待警方进一步调查，包括向其他政府机构及非牟利组织调查被告是否有更多的欺诈行为，检阅闭路电视片段及手机装置，反对被告保释申请。裁判官陈炳宙听毕双方陈词后，拒绝被告保释，须还押候讯，辩方保留8天保释覆核权。

被控以欺骗手段取得财产等5罪

被告身穿黑羽绒、戴蓝口罩及黑框眼镜出庭应讯，听见读出控罪后小声表示「明白」。

被告冯俊杰，报称无业，被控欺诈、3项以欺骗手段取得财产、及未能出示身份证明文件共5罪。欺诈罪指，他于2025年11⽉29⽇ ，在⼤埔意图欺诈并藉欺骗 ，即以陈文谦的⾝份登记为宏福苑宏盛阁501室灾⺠ ，⽽诱使⺠政事务处作出作为 ，即发出⼀张紧急救济登记证 ，⽽导致宏福苑宏盛阁501室业主⿈锦洪蒙受不利 ，即未能取得紧急救济⾦ 。

假冒灾民身份骗取多个社福机构共1.8万元

被告另被控3项以欺骗手段取得财产罪，指他于分别于2025年11月29日、12月2及9日，在大埔乡事会街2号大埔社区中心、运头街8号乐善堂朱定昌颐养院、宝湖道28号广福邨圣公会救主堂幼稚园内以欺骗手段，即以宏福苑灾民身份，而不诚实地取得民政事务处、九龙乐善堂、香港圣公会的港币1.8万元，意图永久地剥夺该财产。

至于不遵从要求出示身份证明文件罪指，他于同年12月9日，在大埔广宏街28号广福邨商场平台，在被警员DPC 2153要求查阅身份证明文件时不遵从要求。

案件编号：FLCC2800/2025
法庭记者：黄巧儿

