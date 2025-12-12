再回应玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄质疑建造业长期存「不良文化」:次次单一事件服唔服到众？

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商，怀疑呈交伪造证明。医衞界立法会议员林哲玄昨日(11日)受访时表示炮轰香港建造业界「烂到无得再烂」，发展局局长宁汉豪回应指业界个别有害群之马。林哲玄今日(12日)在电台节目再次回应言论，他表示，建筑行业存有一种「不良文化」，并非针对其他专业人员，只是反映该行业的「营商文化」。今次有校正的文件造假，反问是否「得呢啲文件造假」？

事故接二连三 行业积弊已深

他回顾指，类似做假的情况时有发生，列举了多个例子，包括：过去医管局的建设计划中，也曾出现过物料不达标问题，例如包裹电线的金属喉管质量未达标准；红磡站亦曾发生钢筋密度不足的严重事件等，质疑全部事件是否少数害群之马所造成。他认为这并非单一孤立事件，单靠业界自律并不足够，「咩嘢都要人管，行业系咪都可以生存落去」？他举例指地盘有很多帆布，质疑是否全部都要作出检测？

质疑事故非单一事件 认为难以服众

林哲玄表示，自己并非行内人，但从普通巿民角度出发，出现这么多事故，「次次都系单一事件」？认为不能服众。他亦对这种为数千至数万元的认证文件而造假的动机感到难以理解。

他强调，前线医护人员对工作环境保持高度警觉。以扫描仪器为例，若因震动导致影像不清，医护会立即察觉并提出。林哲玄引述有同事指，即使在有建筑工程的医院内进行脑部手术，亦未感受到任何影响。「监测震动仪器」固然可以有监察的作用，但目前为止亦未见有太大问题。

