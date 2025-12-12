大埔「毒品快餐车」拒查狂飙 最后弃车逃走 男司机涉贩毒等三罪被捕

大埔区昨晚（11日）发生一宗涉及毒品及交通违规的案件。一名男子驾驶私家车因未有开启车头大灯被警方截查，但司机拒绝停车狂飙逃走，最终弃车企图逃逸，被警员追截拘捕。警方在该男子身上检获市值约2.6万元的怀疑可卡因。

警方检获市值$2.6万可卡因

事发于昨晚10时许，警方在粉岭公路一带进行巡逻，期间发现一辆私家车未有亮起车头大灯，遂上前发出指示要求截停。然而，私家车司机并未遵从指示停车，反而加速往康乐园第五街方向逃去。

该私家车在逃走过程中涉嫌冲红灯、违反交通灯指示等多项交通法例。当车辆驶至康乐园第五街附近时，司机将车辆停下并下车，企图徒步逃走。

警员迅速追截，最终在康乐园第五街对开成功截停并制服该名32岁姓缪男司机。警员随后在其身上检获共80包怀疑可卡因，市值约2.6万元。

缪男经初步调查后，通过了快速口腔液测试。他最终因其在逃避追截过程中的违法行为及藏毒，涉嫌「在没有亮着所需车灯的情况下驾驶」、「没有遵从交通灯的指示」及「贩运危险药物」三项罪名被捕，现正被扣留调查。案件已交由大埔警区刑事调查队跟进。