天气寒冷｜冷锋明日袭港 天文台料一夜跌8℃ 周日低见15℃

一股清劲至强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。天文台预料一道冷锋会在华中形成，并在明日（13日）稍后横过广东沿岸，气温最低跌至16℃，一夜跌8℃，周日（15日）低见15℃。

天文台预料今日（12日）下午及今晚大致天晴及干燥，气温介乎20°C至24°C，吹清劲偏东风，离岸及高地吹强风。

天文台一道冷锋会在明日（13日）稍后横过华南沿岸，该区北风增强及有一两阵雨，气温显著下降，明日（13日）气温跌至16℃，周日（14日）最低仅见15℃。受随后的干燥东北季候风影响，下周初广东沿岸早晚清凉。随著季候风在下周中期缓和，广东沿岸天色好转，气温逐渐回升，下周三（17日）气温回升至19℃至25℃，但内陆日夜温差较大。预料一道广阔云带会在下周后期为华南带来几阵雨。