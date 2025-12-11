宏福苑五级火｜援助基金总额增至35亿元 已处理121宗死者家属慰问金发放

​政府公布跟进大埔火灾最新情况，截至今日（11日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约32亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为35亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由5万元增至10万元，截至今日已处理1 ,784宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理121宗个案。政府会陆续发放有关款项。

截至今日上午，共有1,457名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2 796名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查440个建筑地盘，共发出226份书面警告及105张敦促改善通知书，并提出25宗检控。