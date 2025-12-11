Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜援助基金总额增至35亿元 已处理121宗死者家属慰问金发放

社会
更新时间：21:36 2025-12-11 HKT
发布时间：21:36 2025-12-11 HKT

​政府公布跟进大埔火灾最新情况，截至今日（11日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约32亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为35亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由5万元增至10万元，截至今日已处理1 ,784宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理121宗个案。政府会陆续发放有关款项。

截至今日上午，共有1,457名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2 796名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查440个建筑地盘，共发出226份书面警告及105张敦促改善通知书，并提出25宗检控。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
9小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
2小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
14小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
1小时前
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
14小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
6小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
4小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
7小时前