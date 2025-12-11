赛马旅游机遇︱「马会国际赛周」海外旅客增长130% 料创3,500万元经济收益

2024/25年度马季内地入场观赛旅客达195,786名，创下历年新高；「浪琴香港国际赛事」与「富卫保险冠军赛马日」两大顶级赛事不但吸引海外顶尖赛驹参战，亦成为本地旅游带来新机遇。为响应特首李家超于去年及今年《施政报告》致力推动赛马旅游，马会与香港旅游发展局持续紧密合作，强化海外宣传，透过赛马旅行团来港的海外旅客人数激增130%至近1,400人，为香港旅游发展创造新机遇。

耗资逾100亿港元活化马场 提升旅客观马体验

马会在过去一年间已耗资逾100亿港元推动沙田及跑马地马场活化，并计划额外投放40亿港元优化场地。加上「骏星汇」等升级后的餐饮设施，均有助提升旅客体验，今年更出现澳洲旅行团报名踊跃、名额爆满提早截止的热况。

据马会数据显示，本年度的赛马旅行团平均会在香港逗留一周，行程涵盖赛马观赏、名胜游览及特色体验，全方位带动相关产业发展。其中高端旅客更入住五星级酒店，并光顾高级餐厅及米芝莲星级食府，预计于零售及餐饮行业的消费高达3,500万港元，加上团费带动的酒店、航空业收益，均为本地经济注入强劲动力。

明年赛马旅行团查询预订增 海外旅游业界感满意

组织香港赛马旅游已逾15年的Australian Racing Tours负责人John McGauran表示，今年赛马团以当地马主、养马业者为主，规模达120人。团员人均消费达5千至1万澳元，并已收到明年赛马旅行团的大量预订查询。同样来自澳洲的Eliza O’Sullivan透露，开办香港赛马旅游已有3年，团友一般会停留7天至10天，人均消费约4万港元，铜锣湾的核心地段能让团友体验午餐后自由购物的乐趣。

已来港近30次的资深马主Rikki McDonald今年共带来97名旅客，其中30%为回头客。他指香港商机处处，发掘两地赛马业界的合作机会。其首度来港的拍档Ashleigh对香港的接待服务赞不绝口，预计花费2万至2.5万港元于饮食购物消费。

马场地理位置成香港观马独特优势 期望海外马匹参赛提升关注度

另一方面，马匹的表现亦成为吸引马迷来港的诱因。出身马术世家的Brittany Taylor长期透过电视关注香港赛马，其中「嘉应高升」在澳洲的精彩表现，更驱使她亲身来港观战：「香港赛马聚焦马匹本身，澳洲赛马截然不同，对真正的马术爱好者来说极具吸引力。」

英国Racing Breaks负责人William Hopkins认为，香港的马场拥有地理位置上的优势，交通便利。他建议香港可吸引更多海外马匹参赛，提升关注度，有助成为全球马迷的朝圣地。计划透过社交媒体加大推广明年的香港旅游产品。来自澳洲的Darryl Karp亦直言：「赛道被城市环绕的体验是全球独一无二，是香港赛马的独特魅力」。