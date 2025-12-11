宏福苑五级火︱1261户入住过渡性房屋及房协单位 何永贤 : 整个政府团队都在灾民身边

房屋局局长何永贤表示，大埔宏福苑火灾令居民顿失家园，急需安置。过渡性房屋、房协单位、房委会中转屋无法与居民原本的家比较，不论选择何处都需要适应，但当局和社会各界都努力为居民提供支援，与居民一起面对眼前困境，携手前行。

她早前探访了迁入大埔过渡性房屋「善楼」的宏福苑住户。居民坦言，虽然首晚仅有床褥，但第二天营运机构善导会已为他们准备好床架。他们非常感谢各界捐赠的家具、家电等物资。该家庭中更有一名仅一岁半的小宝宝，急需婴儿用品，义工得知后立即响应送上所需物资，让小宝宝得到贴心照顾，让一个家迅速安顿下来。

何永贤早前探访了迁入大埔过渡性房屋「善楼」的宏福苑住户。何永贤fb

包括「善楼」在内的一众过渡性房屋项目，不仅为居民提供住宿，还有不同支援，除了原本营运机构的服务，当局也很高兴见到不同团体也赶到不同项目现场，例如港大医学院有师生到场应急，设临时医疗站，为居民提供支援服务；香港律师会在不同项目临时派驻人手，解答居民的法律疑问；不同的企业送上居民所需的物资，由膳食到衣物到电器等，尽量为居民分担。

截至今日中午12时，共有1261户、共2794人入住过渡性房屋及房协（有升降机）的单位，现时尚余约430个过渡性房屋单位和约380个房协单位可供使用，让有需要居民入住。

目前有较多单位的过渡性房屋项目有︰

元朗「新田部屋」，查询电话2728 9600

元朗「路德会双鱼荟」，查询电话9299 9412

元朗「路德会七星荟」，查询电话9644 4038