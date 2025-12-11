基孔肯雅热︱衞生署再次忠告市民不应擅闯青衣自然径 以减低感染风险

青衣自然径至今累计录得6宗本地基孔肯雅热个案。衞生署衞生防护中心今日（11日）表示，青衣自然径已暂停开放。相关政府部门近期会在该自然径进行大规模的化学灭蚊及其他防控工作，中心再次忠告市民不应擅进，以减低感染基孔肯雅热的风险，同时避免接触化学剂或妨碍灭蚊工作。

中心再次忠告市民不应擅进青衣自然径

应近期有多宗基孔肯雅热本地个案的患者曾到访青衣自然径一带，中心与食环署、民政署、渠务署、地政总署和土拓署代表已举行跨部门会议，敲定进一步在青衣自然径一带加强防控蚊患措施。

中心继续呼吁曾在青衣自然径行山的人士若出现相关病征，应尽快求医，并致电设立的查询热线（电话：2125 2373）。全港医生及医院应留意病人是否有相关病征，并安排相关病人进行血液化验，中心的公共衞生化验服务处会提供免费检测服务。

吁曾到青衣自然径行山人士 倘现病征应尽快求医

针对数位患者曾到访的青衣自然径一带，食环署持续进行密集式雾化处理以杀灭成蚊，在合适的地方使用大型超低微量喷雾器及试用灭蚊机械狗，以提升工作成效。署方亦设置新型捕蚊器、清理可引致积水的弃置容器和垃圾，以及在无法即时处理的积水地方施放蚊油或杀幼虫剂。

食环署已联同葵青民政事务处、地政总署及渠务署在青衣自然径加强清除潜在蚊子滋生地，并向该处行山人士派发宣传单张，呼吁市民提防蚊患及采取个人保护措施。食环署亦举行跨部门地区灭蚊专责小组会议，讨论有关情况的最新发展，并因应需要作出部署，协调各相关部门及持分者在其管辖范围内加强防蚊灭蚊。

截至今日（11日）下午5时，中心没有录得新增感染基孔肯雅热个案。本港今年累计录得79宗基孔肯雅热确诊个案中，11宗属本地个案，其余全部属输入个案。