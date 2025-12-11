宏福苑五级火︱宁汉豪：竹棚不一定是今次火灾起因 未必一刀切转金属棚

大埔火灾宏福苑五级火导致百多人死伤，政务司司长陈国基于火灾发生翌日表示，长远而言，发展局正与业界会面商讨制订路线图，目标在合适的工作环境下，以更具耐燃性的金属棚架全面取代传统的竹棚，引起争议。发展局局长宁汉豪今午（11日）见记者时表示，自己绝对不是说，竹棚是这次事件的起因，因为必须弄清楚，今次大埔火灾的起因，是可能有很多因素，现在的调查还在进行中。

宁汉豪：金属棚耐燃程度较高

但宁汉豪指，以金属棚架取代竹棚已讨论多年，单纯讨论金属棚架及竹棚，金属棚架耐燃程度较高；对于工人在棚上行走，安全性亦较高，故与业界商讨是否可为转用金属棚订立路线图，但未必需要一刀切处理、转用金属棚。

陈国基早前说，虽然竹棚在香港历史悠久且具灵活性，但其耐燃性能逊于金属棚架。为提升公众安全，政府认为有必要加快转型。而宁汉豪亦曾表示，纵然使用竹棚相对金属棚架较灵活配合某些狭窄街道及楼宇环境，但为令社会安心及为建造业安全施工提供更好保障，政府认为应拟定路线图，以便在合适工地环境下尽快改用金属棚架。

记者：郭咏欣

摄影：何健勇