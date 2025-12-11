歌唱导师非礼及袭击7男罪成候惩 曾以按摩、开声等理由触摸事主阳具阴囊　又称：想成名，被性侵是普遍的

《中年好声音》百强选手林俊一涉嫌在2008年至2023年间，分别在长沙湾、葵涌及上水的授课地点非礼11名男子，当中包括15岁男童，犯案期间更称「假若你想成名，被性侵是普遍的」。林俊一早前否认17项非礼及3项普通袭击罪受审，暂委法官钟伟强今在区域法院裁定被告9项非礼及2项普通袭击罪成，直指不认为捽阴囊与歌唱技巧有任何关系，将案件押后至1月26日求情及判刑，待取6名非礼案受害者的创伤报告、被告的背景及心理医生报告，期间被告获准保释候惩。

其中1男童指控被告非礼后引发更多人投诉

钟官颁下裁决理由书，提到被告为自雇音乐老师，以私人授课方式教授唱歌，除教授歌唱技巧外，亦有教授其他如形象指导的课程，分别在长沙湾及葵涌开办音乐教室。男童X在2023年报案指遭被告非礼，被告被捕的消息被传媒广泛报导，有人于网上成立「林俊一歌唱老师苦主团」，及后本案其余投诉人向警方投诉。

有事主称被非礼后仍与被告倾谈

钟官引述11名受害人的供词，34岁男演艺人I供称，在2008年时邀约被告进行「人物专访」，被告将I带至上水单位，被告将I推倒在床，脱去I的下衣，并骑在I的身上，要求I含被告的阴茎后，将手指插入I的肛门，当年I年仅17岁。钟官认为，I除了向被告表示「唔好」及缩脚避开外，没有比较抗拒行为及呼叫求救，遭被告非礼后竟倾谈一阵后才离开，更同意再与被告见面，钟官直指I的行为与被性侵犯的受害人的反应大不相符，裁定被告非礼I的罪名不成立。

官不接纳捽阴囊与歌唱技巧有关系

36岁男子J提及，在2018年10月单独与被告于长沙湾的课室学习唱歌，被告在瑜伽席上为J按摩，被告褪去J的短裤在大腿位置用手指打圈，按摩腹部。翌年3月，被告变本加厉，从内裤伸手入内打圈地大力捽J阴囊约10秒，及后的3个月内再两度故技重施。钟官认为，J表示有便秘，故被告才替J按摩腹部舒缓，故裁定该项非礼罪脱。至于另外的3次非礼行为罪成，黄官指，J想学好唱歌而跟随被告，被告称进行按摩可提升歌唱技巧，故J被侵犯的过程没有反抗，惟黄官不接纳捽阴囊与歌唱技巧有任何关系。

「想做明星嘅话 俾人非礼先会红」

案发时15岁男童X供称，在2023年5月跟被告学习唱歌时，被告问X「系咪日日打飞机」并要求X除裤，被告称曾任医生，学过医术，叫X当被告是哥哥，让被告检查，随后更翻开X的包皮摸阴茎。两个月后，被告再抚摸X的下体，更指「如果你想做明星嘅话，你咁样俾人非礼呢你先会红㗎，咁样做好正常㗎」，及后亲吻X的面部2次称「你真系好可爱」。

官指难理解教唱歌何以要检查性器官

钟官直指，被告是以歌唱老师身份教X唱歌技巧，难以理解何以会牵涉检查性器官，更为想得到X同意而称曾任医生。钟官不接纳检查性器官是教唱歌的一部份，本案亦没有任何证据显示被告曾任医生。另外，钟官称X年纪尚轻，入世未深，不敢举报被告，实属合情合理，终裁定被告非礼X的两罪成。

「𢭃阴囊」、「搓腹股沟」、摸臀部、扳开包皮

另外被告对4名男子A、B、C及F的非礼罪成，对男子F及D的普通袭击罪成，余下8项非礼及1项袭击罪脱。定罪的案情指，现年27岁A遭被告「𢭃阴囊」及「搓腹股沟」；30岁B遭被告「揸阴囊及阴茎」，被告竟回应因B「自渎过度， 需要按摩吓」，期间B的女友目睹被告犯案；被告指32岁C的声音很「紧」，建议C作「音频治疗」，C全裸地仰卧在按摩床，被告称「你嘅啫啫仔好得意」，用手扳开C的包皮，指C的龟头有「真菌」；25岁D遭被告亲吻右边面1下；25岁F曾多次吻其脸部，并伸手入内裤摸F的的臀部及下体，更「擘开」F的屁股，说要看一看有无疮，称「打飞机」会影响唱歌、血气运行；上述所有受害人均在上课时遭被告非礼及袭击。

官索取事主创伤报告及被告心理报告助判刑

钟官要求先索取6名非礼案受害人的创伤报告「虽然有大部分受害者已成年，但成年人唔表示会无影响」，并将案件押后至1月26日求情及判刑，待取被告的背景及心理医生报告，考虑被告已还押26个月，批准被告保释候惩。控方透露，被告没有刑事定罪记录，教育程度为中五毕业，任职歌唱导师，在2023年7月被捕还押至今年9月15日。

原被控17非礼及3袭击罪

37岁被告林俊一，报称歌唱导师，被控17项非礼罪及3项普通袭击罪。控罪指，他于2008年至2023年7月7日期间，分别在长沙湾、葵涌及上水的大厦单位非礼15岁男童X、男子A、B、C、D、E、F、G、H、I、J；另于2022年至2023年7月，分别3日在长沙湾袭击男子D、F及G。

