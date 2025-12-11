宏福苑火灾｜政府规定日后棚网必须提交阻燃证明 来货送指定中心检测 建造业议会提供集体采购、统筹检查

因应大埔火灾，政府于上周要求全港所有地盘于周六（6日）前拆除棚网，本周将发出新作业守则，要求所有棚架物料运送到工地时，必须就地采样，合格后方可使用。发展局局长宁汉豪今午（11日）与6名工程界代表见传媒，宁汉豪表示，全港252幢正进行维修的公私营地盘，已拆除棚装。

棚网须符合3项条件：提供认可检测文件、按政府方式抽样、交政府化验所化验

她续称，近日发展局及屋宇署积极，拟定外墙棚网抽样检查的指引，包括日后承建商必须提供棚网阻燃效能证明书及检测文件；棚网来货后，必须按政府要求，以指定方式抽取指定样本，全程需要录像记录，再交到政府化验所化验，合格后才可上架；执管部门亦会随机抽样检测。这个做法同样适用于新建、拆卸大厦工程。

她续指，为了有效率地进行检测，目标样本送到检测中心后，一星期内有检测结果，政府正物色更多检测中心，目标下周有名单可公布，其次明白部分维修工地没有空间放置棚网，故部分采样及储存要场外进行，当局已初步找到合适的政府用地，可进行场外采样工作。



建造业议会安排集体订购 约１个月可上架

她亦称，明白短期内市场对棚网及检测需求会大量增加，业界亦需时学习及适应，当局邀请建造业议会提供协助，包括提供集体采购及统筹检测棚网的服务，目标首批入口棚网可于一个月后陆续上架；亦明白工程需要停工，建造业议会已预留5000个培训名额，工人可因应培训工种及时数，获得1万4千至1万9千元不等的津贴；而部分承建商或会有现金流紧张问题，建造业议会都会提供相应协助。

宁汉汉强调，希望市民明白引入新制度，是为了回复市民的信心，建造业可健康发展，呼吁社会要团结一致，齐心做好这件事。建造业议会执行总监郑定寕表示，非常乐意支持政府的决定，已开始与供应商联络，看供应能力如何，亦会建立源头追踪的标签系统，以记录棚网从制造到检测，再到应用的工地位置。

记者：郭咏欣