Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浸大学生会成员涉挪用公款近75万元  3人被控串谋欺诈等5罪  1人缺席遭法庭发拘捕令

社会
更新时间：15:01 2025-12-11 HKT
发布时间：15:01 2025-12-11 HKT

浸大学生会2成员涉嫌挪用公款，于前年至去年间从学生会基金提取约75万元，浸大学生会评议会核数时发现账目可疑揭发事件。案件今（11日)于九龙城裁判法院首次提堂，2人连同其中1人28岁同居男友同被控1项串谋欺诈罪及1项交替盗窃罪。同居男友另被控3项洗黑钱罪，今缺席聆讯，遭法庭发出拘捕令。余下1男1女被告暂准毋须答辩，押后至明年1月8日再讯，以待控方准备区域法院转介文件，期间2人获准保释。

3名被告依次为21岁男学生陈俊暹、24岁女客户服务员翁碧淇及28岁无业男朱棨燊，一同被控于2023年11月16日与2024年8月16日之间，首尾两日包括在内，在香港一同串谋诈骗庄佩贤，即不诚实而虚假地向庄佩贤表示其须向陈俊暹及/或翁碧淇及/或朱棨燊报销某些款项，而诱使庄佩贤从以香港浸会大学学生会名义开立的恒生银行账户及以香港浸会大学学生会名义开立的东亚银行账户中，提取合共港币749,457元；交替被控同日同地偷窃港币749,457元，而上述物品为属于他人的财产。

朱棨燊另被控于2023年5月17日与2024年7月30日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信该财产，即1笔于众安银行帐户内总额为港币1,331,077.07元的款项、1笔于MOX银行帐户内总额为港币1,647,494.6元的款项，及1笔于渣打银行帐户内总额为港币669,193.31元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：KCCC3269/2025

法庭记者：陈子豪
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
6小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
2025-12-10 15:13 HKT
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
17小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
1小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
23小时前
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
00:44
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
突发
6小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
1小时前