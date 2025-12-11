玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」：层层造假压榨、拖粮请黑工 一定要改革

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商，怀疑呈交伪造证明。医疗卫生界立法会议员林哲玄今日（11日）直指问题严重，事件在10年医院建设计划接近完成阶段才被揭发，情况不理想，事件揭示香港建造业存在大问题，炮轰业界「烂到无得再烂」，「层层造假、层层压榨，在香港请黑工、粮又唔出，又拖欠薪金」，认为近日灾情亦与此不无关系，必须改革。

必须全面彻查「落重药」纠正

林哲玄强调，一定要改革，若情况持续，香港在国际上将不再是「金漆招牌」，而会成为「大笑话」，必须「落重药」纠正。他又指，若校正报告造假，仪器读数可能失准，而部分医疗设备不可在震动情况下使用，所幸至今未有医护人员发现仪器运作受震动影响。他强调，这不代表校正程序可有可无，反而凸显问题的严重性，目前发现涉嫌造假的报告不止一份。

他认为，若涉事公司承接多家医院工程，难以相信造假仅限於单一项目，必须全面彻查其余工程有否类似问题。此外，医院许多设施均需严格符合标准，例如手术室的温度、湿度、消毒仪器等，所有相关的检测与校正程序是否合法合规，均须重新检视。

卜国明不认同：每个行业都可能有「害群之马」

工程界候任议员卜国明表示，每个行业都可能有「害群之马」，如在工程或建筑业界存在，应要严肃处理并送官查办。对于林哲玄的批评，他相信是个别意见，个人不认同这个讲法，有机会将和林哲玄交流。他希望大家可以看到香港建造及工程业界大部分工程都做得很好，香港工程在国际上是非常出名，只不过当中可能会出现一些「害群之马」，业界将铲除这些「老鼠屎」。

至于业界会怎样推动机制设立，以监管这些问题，卜国明表示，应该要和政府一起检讨，近来都有一些例如棚网等事件，都需要检视在制度上怎样建立一套完整系统，规定提供准确资料。

记者：曹露尹

