宏福苑五级火｜动用援助基金重建？卓永兴：「应急住宿安排工作组」正研究 不排除任何可能性

大埔宏福苑火灾后，政府成立「大埔宏福苑援助基金」全力支援灾民。政务司副司长卓永兴在电台节目中表示，计及发放予专为业主而设的特别助金，共计基金下有8项的补助。

生活津贴惠及所有住户 业主补助金支援以租金维生业主

卓永兴指出，政府早前宣布发放的十万元生活津贴，以「户」为单位计算，旨在帮助受火灾影响而生活的居民，应对各种即时的生活开支。宏福苑共约1,984户，不论是业主自住还是租户，只要是居住在该大厦的家庭，均符合资格申领。而在昨日（10日)则推出为业主而设的「特别补助金」。卓永兴解释，此举是考虑到部分业主，特别是那些依靠单位租金作为主要收入来源的人士，这笔补助金旨在帮助他们渡过难关。若业主本身亦居住在该单位（即自住业主），则可以同时获得十万元生活津贴及此项特别补助金。

严谨核实身份防诈骗 捐款五万元以下可凭转帐纪录扣税

被问到有人浑水摸鱼、意图诈骗援助金，卓永兴强调政府有一套严谨的核实机制。政府透过「一户一社工」的制度，由社工负责核实住户身份，居民无需自行填写繁琐的申请表格，由政府人员办理相关手续，出现讹骗的机会很低。至于房屋、屋住的安排，则有财政司副司长黄伟纶带领的小组负责，相信日后会考虑购买宏福苑的时间点作考虑。

在发放效率方面，卓永兴表示，款项将会陆续发放。若受助人提供银行户口，基本上可在一至两个工作日内直接收到款项。

对于市民的善心捐款，只要是五万元以下的捐款，捐款人只需保留银行的转帐纪录，便可作为申请税务减免的凭证，税务局已同意此项便捷安排。

长远支援方案仍在研究 住宿安排费用全免

目前「大埔宏福苑援助基金」已收获外界31亿捐款，政府各项援助计划承担的总金额约为4.7亿港元。卓永兴表示，援助基金的运作没有特定时限，将会持续为居民提供中长期的支援，包括未来的房屋需要。由财政司副司长黄伟纶负责的团队正在研究长远的楼宇及居住安排方案，不排除任何可能性。

卓永兴同时再次澄清，所有由政府提供的临时住宿，包括酒店，均是完全免费，呼吁市民切勿相信坊间流传的收费谣言。

