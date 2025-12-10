宏福苑五级火｜房屋局副局长戴尚诚实地视察过渡性房屋 确保单位内设备齐全

宏福苑大火发生后，房屋局的其中一项首要任务，是让居民安顿下来，而过渡性房屋则是宏福苑居民作中长期安置的方案之一 。房屋局副局长戴尚诚今日参与宏福苑居民实地参观房协的洪水桥「乐翘楼」和位于元朗的过渡性房屋项目「新田部屋」。

两个项目的单位内已齐备基本家私电器，包括床架、床褥、被铺、热水炉、雪柜和电磁炉等，让居民无需为一般生活配备而奔波。

此外，运输及物流局亦一直支援入住各区过渡性房屋的火灾居民的交通需要，并已在元朗「新田部屋」增设居民巴士的辅助服务往返大埔墟站 。而项目内的配套支援齐全，有商店、洗衣房等，更设有健身室，照顾居民身心健康 。

有居民亦感谢政府在火灾发生后，迅速为他们安排住宿，让他们有容身之所 。戴尚诚向他们承诺，特区政府会在住宿方面一直支援受影响居民，他们可获较长时间豁免入住过渡性房屋项目的租金，无需担心相关租金开支或居住期，以过渡性房屋作中长期安置的方案 。

而洪水桥「乐翘楼」每层都有升降机，项目邻近洪福商场，超级市场、快餐店等生活配套齐备，亦有巴士站方便前往港九新界各地区 。

此外，劳福局副局长何启明昨日亦与宏福苑居民参观房协的香港仔「渔映楼」，单位内同样已配备床架、床褥和热水炉等，尽力满足居民需要。

截至今日中午12时，共有1215户、共2677人入住过渡性房屋及房协（每层都有升降机）的单位，现尚余约430个过渡性房屋单位和约420个房协单位可供使用，让有需要的宏福苑居民入住。

目前有较多单位的过渡性房屋项目有︰

元朗「新田部屋」，查询电话2728 9600

元朗「路德会双鱼荟」，查询电话9299 9412

元朗「路德会七星荟」，查询电话9644 4038

北区「博爱升平村」，查询电话2330 8500

目前有较多单位的房协项目有︰

香港仔「渔映楼」

查询电话2839 1393