宏福苑五级火｜法援署推4项支援措施 助灾民处理人身伤亡索偿及财产损失追讨等事宜

社会
更新时间：22:14 2025-12-10 HKT
发布时间：22:14 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，造成160人死亡，大批居民失去家园。法律援助署正全力跟进居民及其他受影响人士的需要，并提供适切支援。法援署已成立特别专责组并会推出一系列的支援措施，全力协助居民及其他受影响人士按法例要求申请法律援助，以处理人身伤亡索偿、财产损失追讨及雇员补偿等诉讼及相关事宜。

宏福苑五级火｜法援署推4项支援措施 助灾民处理人身伤亡索偿及财产损失追讨等事宜。资料图片
宏福苑五级火｜法援署推4项支援措施 助灾民处理人身伤亡索偿及财产损失追讨等事宜。资料图片

支援措施包括：
 
（一）法援署已与社会福利署协调，透过「一户一社工」发放法援相关资讯，例如法援涵盖范围、申请程序和所需资料、申请资格等，并协助居民及其他受影响人士申请法援；

（二）法援署已设立服务专线（电话：2867 4516 或 2399 2277），解答居民及其他受影响人士法援的疑难及提供适切协助；

（三）法援署会简化申请程序，并调配人手加快处理申请，务求让合资格的居民及其他受影响人士尽早获得法援；及

（四）法援署会举办讲座，向居民及其他受影响人士详细讲解申请法援的相关事宜，并安排人员现场提供适切协助。讲座详情将容后透过「一户一社工」及署方渠道发放。

此外，考虑到居民及其他受影响人士的负担和需要，法援署会在他们获批法援后，安排合适的法律代表处理诉讼，期间亦会与居民及其他受影响人士保持沟通，以确保他们的权益获充分保障。就此，法援署提醒有意申请法援的居民及其他受影响人士无需自行张罗法律代表、作出法律指示或签署法律委托文件，以免衍生不必要的费用，保障自身权益。如就法援或相关事宜的资讯存有疑问，可联络法援署服务专线（电话：2867 4516 或 2399 2277）作出查询。

