宏福苑五级火｜司法机构 : 将优先处理与事故相关法律程序 法援署助灾民申请法律援助

大埔宏福苑五级大火造成160人死亡，大批灾民失去家园。司法机构今日（10日）宣布，为向大埔宏福苑火灾受影响人士提供更好的支援，司法机构将透过一系列便利措施，优先和迅速处理与事故相关的所有拟开展的法律程序。

由高院首席法官领导专责小组 确保法院迅速优先处理有关法律程序

这些措施包括：



（一）成立一个由高等法院首席法官领导的专责工作小组，成员包括相关法院领导和专项法官，在不损害司法公正的前提下，确保各级法院迅速和优先处理与事故有关的法律程序；



（二）由支援人员组成的专责队伍，处理与事故罹难者相关的遗产承办事宜。该队伍会与相关政府部门联络，向受影响家庭提供与遗产承办相关事宜的必要资讯。司法机构已设立电话专线2840 1683，解答与事故有关的遗产承办及其他与事故相关事宜的查询；



（三）豁免与事故罹难者相关的遗产承办事宜的表列费用。法院将根据适用的费用规则，就个别个案的具体情况考虑宽减其他法庭服务的费用；及



（四）优先和加快处理与死因裁判相关的事宜，包括签发「死亡事实证明书」。

按照运作经验，司法机构会继续依赖法律界（包括法律援助律师）的支持，在合适及符合公众利益情况下协助法庭处理与事故相关的各种法律程序。

同时，法律援助署亦正全力跟进居民及其他受影响人士的需要，并提供适切支援。法援署已成立特别专责组，并会推出一系列的支援措施，全力协助居民及其他受影响人士按法例要求申请法律援助，以处理人身伤亡索偿、财产损失追讨及雇员补偿等诉讼及相关事宜。

支援措施包括：



（一）法援署已与社会福利署协调，透过「一户一社工」发放法援相关资讯，例如法援涵盖范围、申请程序和所需资料、申请资格等，并协助居民及其他受影响人士申请法援；



（二）法援署已设立服务专线（电话：2867 4516 或 2399 2277），解答居民及其他受影响人士法援的疑难及提供适切协助；



（三）法援署会简化申请程序，并调配人手加快处理申请，务求让合资格的居民及其他受影响人士尽早获得法援；及



（四）法援署会举办讲座，向居民及其他受影响人士详细讲解申请法援的相关事宜，并安排人员现场提供适切协助。讲座详情将容后透过「一户一社工」及署方渠道发放。

此外，考虑到居民及其他受影响人士的负担和需要，法援署会在他们获批法援后，安排合适的法律代表处理诉讼，期间亦会与居民及其他受影响人士保持沟通，以确保他们的权益获充分保障。就此，法援署提醒有意申请法援的居民及其他受影响人士无需自行张罗法律代表、作出法律指示或签署法律委托文件，以免衍生不必要的费用，保障自身权益。如就法援或相关事宜的资讯存有疑问，可联络法援署服务专线（电话：2867 4516 或 2399 2277）作出查询。