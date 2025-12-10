基孔肯雅热︱青衣自然径再增一宗确诊个案 40岁男患者曾与11人到该处远足

衞生署衞生防护中心（中心）表示，截至今日（10日）下午5时，中心录得一宗新增感染基孔肯雅热本地个案，患者亦曾在潜伏期内到过青衣自然径。该自然径目前已暂停开放，直至另行通告。相关政府部门近期会在该自然径进行大规模的化学灭蚊及其他防控工作，中心再次忠告市民不应擅进，以免接触化学剂或妨碍灭蚊工作。

个案涉及一名40岁男子，住所位于屯门区。初步调查显示，他于12月4日及5日先后出现关节痛及发烧，12月7日出现皮疹，昨日（9日）到屯门医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。他的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。



病人在潜伏期内不曾外游，属本地感染个案。他于11月30日曾与11人到青衣自然径远足，据病人表示，其间他曾被蚊叮咬。除此以外，中心未发现他在潜伏期内的其他活动地点与早前确诊个案曾到访的地点有重叠。中心认为病人较大机会是于青衣自然径一带远足时受感染，与近期青衣的本地个案有流行病学关连。他的家居接触者及11名当日一同远足的人士暂时没有出现病征。中心已按流行病学调查及风险评估进行防控工作，包括为相关人士提供医学监察及健康建议。如有需要，中心会安排化验检测。流行病学调查仍然继续进行。

本港今年累计录得79宗基孔肯雅热确诊个案中，11宗属本地个案，其余全部属输入个案。