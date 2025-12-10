Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张国钧率40名跨专业界别代表访深圳 冀促进内地企业首选香港作为「出海」平台

社会
更新时间：19:34 2025-12-10 HKT
发布时间：19:34 2025-12-10 HKT

行政长官李家超在《施政报告2025》中明确指出，香港要发挥好「出海」平台的功能，并指示由律政司副司长张国钧专责推广香港法律服务，协同其他专业如会计、金融等，支援内企「出海」需要。张国钧今日（10日）在社媒发文，提及自己带领逾40位跨专业界别代表，来到深圳与约70间内企和行业协会的代表交流，目的是加深内企对香港专业服务优势的认识，促进内地企业首选香港作为「出海」的平台。

活动具四大亮点

张国钧表示，活动具四大亮点，一是专业人士背景多元，包括会计师、大律师、来自内地、澳门、香港和国际律师行的律师，以及粤港澳大湾区律师。二是代表团成员的专业领域覆盖面广，如企业投资、融资、合规、知识产权保护、跨境争议解决等，体现香港专业服务全方位支援内企「出海」的综合实力。

代表团到访最高人民法院第一巡回法庭

张国钧续说，参与内企众多，覆盖金融、信息科技、制造业、零售及文体娱乐等多个行业，并指深港首次合办合作此类活动，期望借此探索更多有效推动内企与香港专业服务对接的模式。

他表示，为加深了解内地司法制度和涉外民商事案件审理的最新发展，代表团亦到访最高人民法院第一巡回法庭以及深圳市域外法律查明中心，该中心同时为服务内企「出海」而设的综合性法律服务平台。此外，代表团成员亦在活动上分别就所属的专业服务范畴作分享，并与出席的内企代表进行交流。

