尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴会厅爆食物中毒 31人出席婚宴食乳猪等后腹痛、腹泻

社会
更新时间：18:15 2025-12-10 HKT
发布时间：18:15 2025-12-10 HKT

衞生署衞生防护中心今日（10日）正调查一宗涉及31人的食物中毒个案群组，受影响的人士年龄介乎2岁至75岁，衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

受影响的20男11女年龄介乎2岁至75岁。他们于12月6日在尖沙咀么地道72号千禧新世界香港酒店大宴会厅参与一个中式婚礼晚宴，用膳约2小时至27小时后先后出现腹痛及腹泻等病征。

一名受影响人士已求医，全部受影响人士无须入院，现时情况稳定。

初步调查显示，受影响人士于上述食肆曾进食多种共同食物，包括乳猪。衞生防护中心及食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）已到涉事的酒店，检视食物烹调流程和衞生。食物安全中心现场调查发现相关乳猪过早制作，在贮存过程中未能排除与生的食物交叉污染及未有彻底翻热。食物安全中心已即时指示有关酒店暂停供应涉事食物、进行清洁消毒，及向员工提供食物安全和环境衞生教育，并抽取食物及环境样本作化验。

 

