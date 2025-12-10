宏福苑五级火｜原址或觅地重建 ? 卓永兴 : 有多种可能性 须考量不同因素

大埔宏福苑五级大火，令大批居民痛失家园，灾民长期居住问题成为关注点。有政党建议于大埔觅地重建单位，有候任立法会议员则认为原址重建更具成本效益。政务司副司长卓永兴今日( 10日 )回应时表示，现阶段存在多种可能性，各项方案皆须综合考量多重因素。

火灾现场最终用途 取决于政府具体规划建议

他指出行政长官李家超已要求财政司副司长黄伟纶深入检视此次火灾灾民的长期住屋需求。他认为，火灾现场的最终用途，将取决于政府后续提出的具体规划建议。因此，相关安排须待该项研究工作完成后方能确定。

民建联主席陈克勤日前指，已在大埔找到一块熟地，可立即启动重建，该地位于富善邨，认为其适合发展，并提及附近临时巴士厂可扩建，但具体建设规模与时程需待特区政府专业评估，强调最终决策权在政府。

相关新闻 :

大埔宏福苑五级火｜援助基金总额增至34亿 向每单位业主发放10万元补助

立法会选举︱陈克勤 : 宏福苑相关票站民建联得票率均位前列 倡富善邨熟地重建屋苑

宏福苑五级火｜卜国明指原址重建更具成本效益 若觅地重建成本或贵3倍以上

宏福苑五级火│传政府接触市建局探讨重建问题 政府：现阶段不排除任何可能

立法会工程界候任议员卜国明昨( 9日 )表示，若再花时间和资源勘察宏福苑受灾楼宇结构再维修，倒不如原址重建更具成本效益，因为维修成本不低，加上居民灾后可能有心理阴影。就有政党建议觅地重建，他指可能涉及土地平整、审视交通配套、设置水电等工作，个人粗略估计，成本可比原址重建贵3倍以上。

财政司副司长办公室日前指，「应急住宿安排工作组」正研究宏福苑居民的长期住屋和居住的问题，当中会全面考虑各项因素，包括屋苑楼宇的具体情况、维修方面的评估、受影响人士的意愿和情况包括能力等。政府现阶段不排除任何可能性。