男警伪造证人陈述书销10案两罪成候惩 官斥被告为「做少件案」令事主未能追回失款 情节严重

深水埗警区重案组人员前年调查一宗诈骗案件期间，怀疑有人妨碍司法公正。32岁男警员涉案被捕，被揭在10宗案件调查过程中，伪造不追究证人陈述书，或讹称投诉人不再追究案件，令案件终止调查，男警员早前否认伪造及藉公职作出不当⾏为2罪受审。暂委法官黄国辉今于区域法院裁定被告罪成，直斥被告觉得有机可乘「做少件案」，在受害人不知情下终止调查，导致案件石沉大海，令受害人未能追回失款，案情严重，将案件押后至12月31日判刑，待取背景报告，期间被告还押候惩。

事主认出不追究证人陈述书上签署属伪冒

黄官裁决时指，10名受害人的证供均诚实可信。受害人周嘉敏在2022年1月因电骗报案，9个月后接获警方来电，指未能找到主谋，周确认不追究，惟没有时间前往警署签署不追究口供。在翌年9月，警方就本案调查时，向周出示电骗案的不追究证人陈述书，周确认未曾签署相关文书，直指文书上的中文签名是假冒的，解释自己一贯仅会以英文签署文件。

另外9名受害人因在盗窃及电骗等案中，损失数百至26万元不等，没有向警方录取不追究口供，直到现在仍想追回失款。黄官指，9名受害人的报案日期与终止调查日期相隔甚近，短则14日，长则约2个月，惟在周的案件中调查时间约9个月，但9人的调查时间却与周的时间不吻合。黄官认为，多名受害人在不知情下签署不追究口供。

事主忙碌、视力不佳下被安排签署不追究口供

黄官直斥，被告因应各受害人的情况，觉得有机可乘，趁他们不知情下签署不追究口供，当中涉及两名非本地的受害者、眼力不好的八旬老翁，以及睡眼惺忪而冲忙赶来的家庭主妇。另外，被告利用受害人相对年轻，而没有要求他们签署文件，反而伪造全份不追究口供，当中涉及21岁的学生及23岁咖啡师。

黄官指，被告是10宗案件的唯一调查人员，当上司批准终止调查后，相关案件的档案会交回被告，被告可取走伪造的不追究口供。9个受害人中，有8个受害人供称没有收到终止调查信，余下1人则表示不记得是否有接受过信件，巴基斯坦籍受害者的收件地址更是错误。黄官认为，当终止调查后，经被告将档案交到总务室，期间被告抽走理应要寄出的终止调查信，令受害人不会知道终止调查，而到警署查询。

官斥为「做少件案」令事主无法追回失款

黄官指，涉案文书中有5份是被告误导受害人签署不追究文书，之后才补充内容，令文书看起来是由受害人提供，余下4份是被告伪造的，被告充当受害人的角色制造不追究口供，诱使上司不作调查。

黄官称，受害人的案件终止调查后，会令案件石沉大海，受害人便不能追讨回损失的款项。黄官斥，被告的行为十分严重，在执行公职时做出不当行为，令10名受害人的案件终止调查。黄官指，被告犯案为「做少件案」，故倾向监禁刑罚，将案件押后至12月31日判刑，待取背景报告，期间被告还押候惩。

求情称无利用职权之便揾著数不算情节严重

辩方求情时指，被告中五毕业，任职警员11年，在2023年8月被停职，数年来的检控对身心灵造成巨大压力。受害人周嘉敏表明不追究电骗案，故被告的行为对警队、公众利益及受害人而言并非严重情节，个别受害人的失款亦不算太多，辩方续称，被告没有利用职能之便贪污，亦没有「揾受害人著数」或金钱利益，亦没有向他人泄露调查资料及警方部署。

辩方另称，被告案发时独力处理80多宗案件及新案，亦要向上司汇报调查进度。辩方指，被告明显抵受不住任职刑警的压力，曾尝试调职去军装，及投考政府其他部门，惟均不成功，被告因未能胜任其工作，终愚蠢犯下本案。被告患甲状腺癌，恶性肿瘤，曾到医院进行两次手术，终身要服食补充剂，失去事业及健康，对被告而言已是巨大打击，直言被告「咩都无晒」，将来未能再任职警队，前途尽毁，望法庭考虑被告身体情况而轻判。

现年34岁警员黄耀聪被裁定伪造及藉公职作出不当⾏为2罪成。

案件编号：DCCC202/2024

法庭记者：黄巧儿