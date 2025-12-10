日出康城业主涉擅拆主力墙案 12.29裁决

日出康城首都业主涉擅拆主力墙，在墙上开洞并安装门，遭屋宇署票控2罪。案件今于观塘裁判法院进行结案陈词，控辩双方同意本案争议业主是否知道拆除的是主力墙。控方另提及业主签署室内装修申请表的时间，是在承建商之后，望法庭加以考虑。裁判官刘淑娴押后裁决至12月29日。

知否所拆是结构墙

控辩双方早前已呈交书面结案陈词，今于庭上作口头补充。双方同意本案争议点为被告辜晋豪是否知悉工程拆除的是结构墙，毋须证明被告知悉拆墙的后果。刘官则认为，针对「进行工程、而工程进行方式相当可能导致有人受伤或财产损毁的危险」的第二项传票罪，有关被告对拆墙的知悉程度应达到「知道拆墙」，抑或需达「知道拆结构墙」才可入罪，这点应由法庭定夺。

承建商盖章后才签署

辩方于审讯时曾质疑涉案单位的室内装修申请表或不是由同一人填写及签署，又指不清楚文件的处理次序。控方今指出涉案承建商远域企划有限公司的报价单于2022年10月22日发出，上面有提及拆墙工程，公司亦于同日盖章并签署室内装修申请表，被告则在同年11月1日签署该申请表。控方遂望法庭考虑被告签署的日期，是在承建商盖章后。

被控两项传票罪

被告辜晋豪，被票控1项明知未经批准及同意进行建筑工程罪，及1项进行工程、而工程进行方式相当可能导致有人受伤或财产损毁的危险罪。两罪指辜晋豪于2022年10月31日至2023年5月27日期间，作为与日出康城首都6座某室拆除部分结构墙建筑工程直接有关的处所拥有人，授权进行该工程，其方式相当可能导致任何人受伤或财产损毁的危险；及明知未事先获得建筑事务监督的书面批准及同意，而在上址展开或进行该工程。

案件编号：KTS11159、11160/2024

法庭记者：雷璟怡