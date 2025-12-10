基孔肯雅热︱国家传染病医学中心主任张文宏赞港防疫工作：灭蚊灭得很好

本港今年录得10宗基孔肯雅热本地感染个案，当中5宗患者曾到访青衣自然径一带，政府随即宣布关闭青衣自然径7至10日，食环署更透过跨部门地区灭蚊专责小组会议协调各部门及持份者在其管辖范围内的防蚊灭蚊工作，并利用大型超低微量喷雾器及机械狗等工具在该处一带进行超过40次雾化处理杀灭成蚊行动。国家传染病医学中心主任张文宏今日（10日）在港出席活动时，赞扬香港应对基孔肯雅热工作。

张文宏：蚊子数量减少 基孔肯雅热爆发风险便降低

张文宏表示，自基孔肯雅热疫情在其他国家爆发后，香港便加强灭蚊工作，特别是在市区，称许香港「灭蚊灭得很好」，使疫情未进一步升级。他表示，只要蚊子数量减少，基孔肯雅热爆发的风险便会降低。但他也强调，只要香港仍处于爆发区域，风险便始终存在，只能尽量避免疫情大规模爆发。

食环署 : 上月全港白纹伊蚊诱蚊器指数仅为0.9% 较10月份低

食环署今日（10日）公布，11月份全港白纹伊蚊诱蚊器指数为0.9%，较10月份的2.2%低，反映相关政府部门持续加紧采取防蚊及灭蚊行动，使本月的整体蚊患情况较上月有所改善。此外，食环署已加强白纹伊蚊诱蚊器指数的资讯发放，让更多市民可更快掌握蚊患情况，并会继续进行控蚊工作，以进一步降低基孔肯雅热及登革热的传播风险。



11月份，全部64个监察地区的分区诱蚊器指数均低于20%的警戒水平。11月份的每月诱蚊器指数及分区诱蚊器指数的回落，是由于各政府部门及持份者持续加紧采取防蚊及灭蚊行动，亦有机会受天气等因素影响。11月份的总雨量为7.0毫米，较10月份的31.2毫米及九月份的528.7毫米大幅下降。整体而言，11月份全港白纹伊蚊诱蚊器指数为0.9%，属于一级水平（显示监察地区内白纹伊蚊的分布并不广泛），各相关部门及持份者仍会持续进行控蚊工作。



另外，11月份白纹伊蚊密度指数为1.1，表示在发现白纹伊蚊的诱蚊器中，白纹伊蚊的平均数量为1.1只，显示整体监察地区内的白纹伊蚊成蚊数量并不多。虽然指数维持于低水平，但蚊子在冬季仍会繁殖和活动，食环署会持续监察各区的蚊患情况，并采取迅速有效的防治措施。