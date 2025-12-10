Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

耗资近150亿澳元墨尔本地铁隧道上周开通 港铁 : 为乘客提供更舒适、更便利体验

社会
更新时间：15:17 2025-12-10 HKT
发布时间：15:17 2025-12-10 HKT

耗资近150亿澳元（即港币约770亿元）、被喻为是墨尔本近40年来最革命性的基建项目墨尔本地铁隧道上周开通。营运首个星期所有车站同列车服务运作正常。全新的车站设施和便捷的列车走线，令当地人对这个划时代的工程赞不绝口。

地铁隧道由当地政府耗资兴建  港铁附属公司MTM负责营运

该地铁隧道由当地政府耗资兴建，并由港铁公司附属公司 Metro Trains Melbourne（MTM）负责营运。全长9公里的双管铁路隧道位于墨尔本市中心商业区地底，设有5个全新车站，并以高载客量列车及先进信号系统营运，打造一条全新的跨城市铁路线。新隧道亦将有助纾缓现时墨尔本市中心商业区环城电车(City Loop) 的拥挤情况，令整个铁路网络每周可载客量增加超过50万人次。

墨尔本地铁隧道由当地的维多利亚省出资兴建，图为邓智辉（图左) 与维多利亚省省长艾伦合照。
墨尔本地铁隧道由当地的维多利亚省出资兴建，图为邓智辉（图左) 与维多利亚省省长艾伦合照。

港铁公司物业及国际业务总监邓智辉表示，很高兴见到墨尔本地铁隧道顺利成功开通，为乘客提供更舒适、更便利的体验。港铁公司非常荣幸可以运用其在全球的专业知识，参与这铁路项目。他又透露，为准备墨尔本地铁隧道的开通，MTM进行了超过150万公里的测试及营运试验， 并安排列车车长及车站员工培训。

港铁公司植根香港，迈向国际，积极探索新的发展机遇。于2009年，公司在墨尔本透过旗下附属公司MTM夺得为期8年的营运及维修专营权合约，并于期后两度获延长专营权。墨尔本铁路现时每年载客量约为2亿3千万人次，班次准时率亦由当年的86% 提升至现时的92%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
6小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
23小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
22小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
9小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 事故排除刑事因素
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
4小时前