耗资近150亿澳元墨尔本地铁隧道上周开通 港铁 : 为乘客提供更舒适、更便利体验

耗资近150亿澳元（即港币约770亿元）、被喻为是墨尔本近40年来最革命性的基建项目墨尔本地铁隧道上周开通。营运首个星期所有车站同列车服务运作正常。全新的车站设施和便捷的列车走线，令当地人对这个划时代的工程赞不绝口。

地铁隧道由当地政府耗资兴建 港铁附属公司MTM负责营运

该地铁隧道由当地政府耗资兴建，并由港铁公司附属公司 Metro Trains Melbourne（MTM）负责营运。全长9公里的双管铁路隧道位于墨尔本市中心商业区地底，设有5个全新车站，并以高载客量列车及先进信号系统营运，打造一条全新的跨城市铁路线。新隧道亦将有助纾缓现时墨尔本市中心商业区环城电车(City Loop) 的拥挤情况，令整个铁路网络每周可载客量增加超过50万人次。

墨尔本地铁隧道由当地的维多利亚省出资兴建，图为邓智辉（图左) 与维多利亚省省长艾伦合照。

港铁公司物业及国际业务总监邓智辉表示，很高兴见到墨尔本地铁隧道顺利成功开通，为乘客提供更舒适、更便利的体验。港铁公司非常荣幸可以运用其在全球的专业知识，参与这铁路项目。他又透露，为准备墨尔本地铁隧道的开通，MTM进行了超过150万公里的测试及营运试验， 并安排列车车长及车站员工培训。

港铁公司植根香港，迈向国际，积极探索新的发展机遇。于2009年，公司在墨尔本透过旗下附属公司MTM夺得为期8年的营运及维修专营权合约，并于期后两度获延长专营权。墨尔本铁路现时每年载客量约为2亿3千万人次，班次准时率亦由当年的86% 提升至现时的92%。