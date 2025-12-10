夫奸妻后威胁烧炭同归于尽 陪审团裁定强奸及刑恐罪成 还押2月判刑

丈夫怀疑妻子红杏出墙，3年前在家要求与妻子行房不果，涉以鞋带捆绑妻子双手，扯下妻子内裤，强行发生性行为。其后亦涉烧炭威胁以阻止妻子离婚想法。涉案男子否认强奸罪及刑事恐吓罪受审，7男陪审团退庭商议约5小时后，今午于高等法院一致裁定强奸罪名成立，及大比数裁定刑事恐吓罪名成立。被告须还押至明年2月9日求情及判刑。

52岁被告Y.H.H.，被控于2022年10月17日在香港天水围某公屋单位内强奸X；及威胁X会使她人身受伤，意图使X受惊。

陪审团今裁定被告强奸及刑事恐吓罪成，法官谭耀豪向陪审团致谢，指陪审团制度是香港法治重要基石，希望陪审员亦珍惜这次经验。

视乎事主愿意决定会否索取创伤报告

谭官押后本案求情及判刑，另关注女事主X在案中并未出庭作证，他理解X明显对出庭作供有保留，在此前提下，他不想强逼X配合索取创伤报告，因此提议控方先经警方咨询X的意愿，如果X愿意才作出相关书面命令，否则无必要对X造成重复伤害。

案情指，被告怀疑妻子X与其他男子有染，2人关系逐渐疏远。案发当日，X拒绝与被告行房，被告以鞋带绑住X双手及强奸了X，过程中没有使用安全套。被告另外为了威吓X，又点燃纸张欲烧炭，要求X与情夫分手，并向X称「不如我哋一齐走」。

案件编号：HCCC204/2024

法庭记者：王仁昌