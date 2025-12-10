Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

夫奸妻后威胁烧炭同归于尽 陪审团裁定强奸及刑恐罪成 还押2月判刑

社会
更新时间：15:15 2025-12-10 HKT
发布时间：15:15 2025-12-10 HKT

丈夫怀疑妻子红杏出墙，3年前在家要求与妻子行房不果，涉以鞋带捆绑妻子双手，扯下妻子内裤，强行发生性行为。其后亦涉烧炭威胁以阻止妻子离婚想法。涉案男子否认强奸罪及刑事恐吓罪受审，7男陪审团退庭商议约5小时后，今午于高等法院一致裁定强奸罪名成立，及大比数裁定刑事恐吓罪名成立。被告须还押至明年2月9日求情及判刑。

52岁被告Y.H.H.，被控于2022年10月17日在香港天水围某公屋单位内强奸X；及威胁X会使她人身受伤，意图使X受惊。

陪审团今裁定被告强奸及刑事恐吓罪成，法官谭耀豪向陪审团致谢，指陪审团制度是香港法治重要基石，希望陪审员亦珍惜这次经验。

视乎事主愿意决定会否索取创伤报告

谭官押后本案求情及判刑，另关注女事主X在案中并未出庭作证，他理解X明显对出庭作供有保留，在此前提下，他不想强逼X配合索取创伤报告，因此提议控方先经警方咨询X的意愿，如果X愿意才作出相关书面命令，否则无必要对X造成重复伤害。

案情指，被告怀疑妻子X与其他男子有染，2人关系逐渐疏远。案发当日，X拒绝与被告行房，被告以鞋带绑住X双手及强奸了X，过程中没有使用安全套。被告另外为了威吓X，又点燃纸张欲烧炭，要求X与情夫分手，并向X称「不如我哋一齐走」。

案件编号：HCCC204/2024
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
6小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
23小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
22小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
9小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 事故排除刑事因素
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
4小时前