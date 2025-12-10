宏福苑五级火｜有人「趁低吸纳」买单位 江玉欢提醒业主勿被有心人利用 政府优惠措施应划线

宏福苑大火后，有报道指有人多次向区内的物业代理查询，意图趁机低价买入多个宏福苑单位，「博重建」相关措施图利。立法会议员江玉欢提醒宏福苑的业主，切勿被有心人利用，或受情绪影响下轻易低价出售单位，要了解清楚自己的业权。同时政府日后推出的优惠措施应要划线，火灾后才购买单位的人不应该受惠。

江玉欢今早（10日）在电台节目指出，宏福苑的地段处于「大埔市地段27号A段」，共划分25,794个业权份数，当中25,792份属住宅单位，其余两份相信由房委会持有用作泊车位或上落客区。她指即使现有业主对大火感到悲痛，不要轻易低价出售单位，要了解清楚自己的业权。

即使单位烧毁业主仍拥有业权

被问到若有人灾后才购入单位，日后重建会否受益。江玉欢解释，就算有人在大火后买入宏福苑单位，理论上他是宏福苑的业主，但不论新旧业主均有权利参与重建，即使日后政府推出重建及安置措施，如特惠价钱购买其他居屋等等，政策应要说明不适用在11月26日（火灾日）后买入单位的业主，又呼吁政府尽快公布可行方案。

她又指不排除有业主「心乱如麻」，会受到不道德的人引诱。她提醒，即使单位烧毁，业主仍拥有该地的业权，不论是否已补地价，业主仍是拥有土地的人，可参与日后重建工作，呼吁业主切勿被有心人利用。

