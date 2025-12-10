Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前纪律部队人员因831被捕 受查后遭革职申司法覆核 指局方无理拒信记错细节

社会
更新时间：13:45 2025-12-10 HKT
发布时间：13:45 2025-12-10 HKT

前纪律部队女成员服务政府12年，2019年8月31日晚上于太子港铁站被截查拘捕，翌年8月得悉警方结案并归还所有证物，2021年2月再受所属部门会面调查。研讯委员会不接纳女成员解释指会面时遗忘了被捕前细节，公务员事务局今年5月将其革职。女成员早前入禀申请司法覆核，今早于高等法院指女成员当日由天后站往太子站，会面中记错了自己去到太子站上层月台，但局方决定革职时，无理地不相信申请人记错。

申请人称一连三日研讯压力大记错细节

申请人为陈嘉欣（音译；Chan Ka Yan Karen），今由大律师黄宇逸代表，拟答辩人为公务员事务局局长。黄宇逸指申请人去年底今年初曾分别向公务员纪律秘书处及研讯委员会解释，透露研讯委员会2021年会面一连三日，详细问及申请人2019年8月31日行程，压力庞大。申请人交代当日早上喝茶后到了九龙湾，晚上相约男友在铜锣湾用膳，饭后前往男友太子住所，由于铜锣湾港铁站临时关闭，遂走到天后站乘港铁，到中环站转车，然后在油麻地及旺角站发现服务受阻，终花了1.5小时才去到太子站。

黄宇逸再引述指，申请人到达太子站后，车站广播要求乘客离开车厢，有人纵火，申请人偕男友上电梯时，遭由上而下的人群冲散，人群造成混乱，后来月台有被捕人士冲上电梯，自己终也被截停拘捕。申请人完成首日会面后，回家重温案发当日直播片段，发现自己本来身处下层月台，而非上层月台，翌日会面时遂主动更正，认为自己曾由荃湾线转乘观塘线。

局方拒纳申请人因生育等影响记忆混淆解释

黄宇逸指出上述回应乃申请人在会面中的唯一错误，申请人事隔一年多回想，思绪或有混乱，惟已尽力。黄宇逸又指申请人会面时刚分娩3个月，出现孕妇生育后记忆力衰退，加上要照顾初生婴儿，精神压力沉重，长期睡眠不足，导致记忆可能混淆，无法记起细节，同时爱犬离世，情绪大受打击，严重影响会面表现。然而局方拒绝接纳上述解释，终决定将其革职。

黄宇逸又指，局方革职时指难以置信申请人作为纪律部队人员被截查拘捕，居然如此轻易淡忘事件，黄宇逸反驳指警方早于2020年8月结案并归还所有证物，申请人2021年2月受所属部门会面调查时，距离案发日子已经接近一年半，当时深信事件告一段落，没有刻意记住案发当日所有细节。黄宇逸指即使纪律部队人员也不一定记忆力过人，截查被捕难以忘怀都好，也不一定能准确回忆事前细节。

案件编号：HCAL1754/2025
法庭记者：陈子豪

