天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别

天文台今日（10日）表示，预料一道冷锋会在周六（13日）稍后横过华南沿岸，该区北风增强及有一两阵雨，气温显著下降。周末期间气温将明显转凉，周六预测最高气温约为23度，而周日最低气温将急降至15度，即在一夜间大幅下跌8度。部分地区两日温差达11度，打鼓岭周日更低见11度，达寒冷级别。

根据天文台九天天气预报，本港周六（13日）起气温显著下降。当日最低气温预计约为17度，最高气温则为23度；随后周日（14日）气温将进一步转凉，最低气温预测将下探至15度，最高亦仅为20度。

天文台自动分区天气预报显示，上水周六下午气温仍达24度，随后受冷锋影响，气温将显著下降。预计在午夜前降至15度，周日清晨更跌至13度，两日温差达11度。打鼓岭周日清晨低温更进一步下探至11度。

不过，天文台预计下周气温会有所回暖，下周二（16日）至周三（17日）部分时间有阳光；周四（18日）至周五（19日）大致多云，有一两阵微雨。

天文台预料，覆盖华南沿岸的广阔云带在未来一两日逐渐转薄，该区天色较为明朗。而一股清劲至强风程度的偏东气流会在周五影响广东沿岸。受随后的东北季候风影响，下周初广东沿岸天气干燥，早晚清凉，内陆日夜温差较大。