工展会2025︱12.13开锣 提供1蚊鲍鱼福袋 首周每日限抢20份（附详情）

厂商会主办的「第59届工展会」将于12月13日至明年1月5日，在铜锣湾维多利亚公园举行。今届「工展会」分设香港名牌广场、食品饮料区、金荣海味汤料区等12个主题展区，超过900个摊位，包括经典老字号、新锐创企、地道美食及各样生活所需产品，且价格亲民。

工展会2025︱新设家乡风味区及乐龄活力区

厂商会会长卢金荣介绍指，今届工展会增设「家乡风味区」，涵盖全国12个省市的地道特产，让市民透过味蕾穿越千里。为让更多旅客亲身体验，凡持有效旅游证件的访港人士，均可免费入场参观。

工展会2025︱1蚊货品多元化 包括鲍鱼福袋等

展会期间亦会推出「10蚊暖心购」、「开锣狂赏周」、「圣诞激抵大放送」、「闭幕优惠大激赏」四大购物优惠，大量产品更低至1元或一折发售，包括：1蚊鲍鱼福袋；1蚊牛筋丸；1蚊虾子面；1蚊血灵芝茶；1蚊腊肠；1蚊广昌隆100元现金券；1蚊鲜炖燕窝；1蚊红烧金勾翅等。其中「1蚊鲍鱼福袋」包含：2只红烧元贝鲍鱼、4只红烧蚝皇鲍鱼、御品鲍鱼虾子面、元贝鲍鱼汁及鲍汁烩花菇。该福袋属开锣首周（12月13日至20日）限定，每日20份，原价值460元。

另外，「10蚊暖心购」有逾100款产品限量10元发售，包括鲍鱼、虫草、健康食品、葡萄酒及零食等，最低折扣低至0.3折。入场人士如以中银BoC Pay+或AlipayHK消费，可享受额外折扣。

工展会2025︱长者可享至少九五折

今届「工展会」新增转为中老年人及家庭而设的「乐龄活力区」，汇聚众多中成药、健康食品、营养补充品、个人护理及保健等产品，并提供互动体验及健康咨询。今年亦继续提供「银色消费优惠」，逾100个参展商为持「长者咭」或「乐悠咭」的长者提供最少5%额外折扣。

设「乐龄活力区」提供健康食品

「美食广场」和「Chill饮Chill食区」集齐多种本地街头小食、环球美食、各式酒类及佐酒小食。其中「Chill饮Chill食区」规模扩大一倍，每日下午3时免费供应30杯红白酒，先到先得。

「工展会」亦准备总值超过400万元的奖品，透过各种有奖游戏、抽奖活动及入场礼品送出。展会期间还将联同香港电台、商业电台携手推出特别节目，包括粤剧歌舞、管弦乐、圣诞主题表演以及音乐跨界演出等。

另外，展会期间将举办「工展小姐选举」，11位候选佳丽将在12月21日现场亮相，透过多场活动，角逐4个单项奖及冠亚季军等殊荣。同时亦会举办「工展超级小Model选举」与「DJ打碟大赛」。

厂商会会长卢金荣。

工展会门票︱12.12或之前网上购票 可享8元早鸟优惠

工展会入场门票售价10元，12月12日或之前网上购票可享8元的早鸟优惠。展会将在圣诞假期期间（12月23日至31日），延长开放时间至晚上10时，其他日子则至晚上9时，最后一天至晚上8时，除明年1月5日外，每天晚上7时后免费入场。每日首500名购票入场者可获一份礼品。

卢金荣表示，大埔火灾牵动全港市民的心，考虑到灾民对应急资金的迫切需求，厂商会已即时捐出1,000万元，其中包括工展会部分门票收入，市民莅临工展会，也能帮助受影响的居民。厂商会将持续推动各界，支持长远重建工作，希望藉举办工展会，为香港打气，为市民带来正能量。

因应社会气氛 以较温暖、关爱方向宣传

他在活动后表示，明白近期整体气氛较为沉重，但观察到访港旅客数量均有上升，零售消费数据向好，期望今年展会销情能维持去年水准，达到130万人次入场以及亿元销售额。卢金荣亦相信，社会需要慢慢复常，大家应团结一致，恢复正常生活与经济活动，才能更好帮助受影响居民重建新生活。而因应火灾，今年会以较温暖、关爱的方向宣传。

参展商左起：刘小姐、陈先生

大埔牛丸参展商：社会需要继续前行 向受灾居民赠礼物

来自大埔的牛丸参展商负责人陈先生表示，今年首次参展，暂未能预计销情，亦无设目标生意额，今次参展主要目的为宣传，适逢品牌即将成立60周年，希望测试市场反应。他认为，现时市民习惯网购，但仍有不少人愿意因盛事外出消费，故看好这类盛事经济。

对于近期发生的火灾，陈先生表示非常担心及伤心，指品牌于该区扎根50年，心情沉重并深受影响。但他认为社会需要继续前行，希望藉展览带出正能量与活力，让受灾市民走出黑暗，尽快回复正常。因此，所有受灾居民到其摊位，均会获赠一份包含玩具毛公仔及两包肉丸的礼物。

同一牛丸公司的企业传讯经理刘小姐表示，首8日每日限量50个名额，可享1元一包牛筋丸，并设有免费夹公仔环节，每日首50名顾客可免费参与，其后消费满100元亦可获得夹公仔机会。参与者有机会夹中「丸盒」，奖品为1公斤装牛骨清汤牛丸。

参展商方小姐。

韩国烧酒参展商品牌经理方小姐表示，每日出售100支1元烧酒，亦推出10元的「烧啤」组合，购买越多，赠品越多。至于预计销情如何，她笑言今年参展宗旨为「益街坊」，希望市民「买得开心」，暂时未考虑盈利数字。

记者：曹露尹

摄影：叶伟豪