张柏芝助手否认为隐瞒对张不利讯息 故意称手机掉进马桶

女艺人张柏芝遭前经理人余毓兴控告违约案续审。原告方今续盘问张柏芝的助手，指助手在2014年5月曾与余一方有一系列语音讯息，但在案中并没有全部披露，更表示手机掉进厕所。原告方质疑助手刻意隐瞒对张柏芝的语音讯息，为了保护张、更会在庭上说谎。张柏芝助手一概否认。案明续审。

坚持张柏芝未收过276万合约订金

原告余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，由大律师邓力行代表；被告张柏芝，由大律师林嘉仁代表。

原告方今续盘问张柏芝的助手周静仪，指周在2013年5月发给余的电邮中，要求余一方准备合约以预付400万元给张柏芝。周静仪不同意此说法，称余当时答应就5个活动、预付400万元给张柏芝，「所以平啲，每个活动80万」，而她当时在催促余一方提供合约。

被告张柏芝。

原告余毓兴。何君健摄

原告方续重提《张柏芝两部电影片约合约》，张柏芝和周静仪在庭上都否认张曾收过该合约中的276万订金。原告方指，如果当时张柏芝仍未收到该笔订金，周静仪理应也会在电邮催促余。周不同意。

同意新亚洲清盘后改由原告公司发薪

周确认自己从2011年7月、即张柏芝与余一方签订经理人合约后，她每月从新亚洲娱乐联盟集团有限公司得到薪金6万元，亦会从合约工作获得百分之2的佣金。周亦指，即使新亚洲在2013年8月清盘后，她仍获发薪。

原告方则指出，在新亚洲清盘后，其实是由本案原告公司Aeg Entertainment Group Limited发薪给周。周最初不肯定，但原告方展示文件后，她表示同意。

原告方续提到，周静仪在2015年3月透过电邮向余毓兴请辞，当中提到因为不清楚所属公司，故直接向余提出；余毓兴回复指无法认同，又提到张柏芝一方与余在2014年8月会面达成共识；惟周后来在电邮中仍表示基于个人原因而坚持请辞。

张柏芝2015年中起透过自己公司或中介接工作

原告方指，周静仪在电邮中没有反驳达成共识一说。周称那是余毓兴的单方面说法，因为当时张柏芝一方透过律师处理，故不便电邮自行回复余。周确认自2015年后，没有再联络余，由2015年中开始，张柏芝透过自己公司或其他中介公司接工作。

原告方提到，由2014年5月15日至7月，周静仪、余毓兴和余毓兴胞弟余毓明在微信群组有一系列语音讯息，其中仅在5月15日，周便发出过11则、共25分钟的语音讯息，惟周静仪最初向法庭及原告方披露文件时，没有提供自己的语音讯息内容，质疑背后原因。周供称无特别原因，只因当初想让法庭知道，余一方曾欺骗张柏芝、称因为税务问题而要张柏芝与原告公司签署经理人合约。

被指手机堕厕所之说实为隐瞒对张柏芝不利讯息

原告方续指，原告律师其后联络张柏芝律师，要求周静仪披露其他语音讯息，但周在2022年7月再提供的9条片段中，亦只涵盖了自己在5月15日的其中一条语音讯息；律师其后再表示，周应该披露更多语音讯息，后来发出何事。周供称「我电话跌咗落厕所」。

原告方追问，周静仪其后怎样处理。周称自己拾回手机，尝试吹干后重新开启手机但不成功，她也去了电话公司尝试维修，「救唔返」，便通知律师。

原告方质疑，周其实是刻意隐瞒对张柏芝和自己不利的语音讯息，周早前亦表示有关张柏芝的事「全部都想保护」，所以周为了保护张柏芝，会在庭上说谎。周一概不同意。

案件编号：HCA1227/2020

法庭记者：王仁昌