残特奥会︱周末赛事和决赛售票情况较理想 杨德强：因应运动员作息 部分赛事早上举行

社会
更新时间：12:32 2025-12-10 HKT
发布时间：12:32 2025-12-10 HKT

残特奥会赛事正在进行，全运会香港赛区统筹办公室主任杨德强表示，周末及决赛赛事售票情况较理想。杨德强今日（10日）在电台节目中表示，在荃湾体育馆进行的特奥会乒乓球赛事昨日已完成，过程顺利，运动员、裁判及观众都满意安排。

至于在启德体艺馆举行的硬地滚球，及马鞍山体育馆举行的轮椅击剑赛事，昨日已开始比赛；而残运会TT11组乒乓球赛事， 将于明日会在荃湾体育馆展开。

因应运动员作息 部分赛事早上举行

在场地布置上，杨德强指，因应残疾运动项目不同，有很多轮椅使用者及残疾人士参与，在无障碍通道及走线方面，要便利他们到场馆不同地方，需要特别的设计，统筹办有与相关专家合作，听取意见。

同时为配合残疾运动员的作息，部分比赛安排在早上举行，可能较少观众入场，但相信随著比赛进行，周末及决赛赛事售票情况较理想。

他续称，整个全运会及残特奥会招募了16000名义工，当中有4000人会在残特奥会服务，在培训上特别注重残疾人士的需要，例如上斜坡时要注意安排，令到服务更贴心及顺利。

