基孔肯雅热︱青衣自然径现传播链 欧家荣料关闭7至10日：未见大爆发 

卫生防护中心昨日（9日）指，在10宗基孔肯雅热本地感染个案中，有5宗本地个案活动地点在青衣自然径重叠，考虑到相关部门近期将在青衣自然径进行更密集的灭蚊防蚊工作，青衣自然径于昨晚起暂停向公众开放，中心亦呼吁市民现阶段不要前往青衣自然径，以减低感染基孔肯雅热的风险。卫生防护中心传染病处主任欧家荣今日（10日）在电台节目表示，基孔肯亚热感染个案零星散布，暂时未见大爆发，预计青衣自然径将关闭7至10日，以便进行灭蚊工作。

相关新闻：基孔肯雅热︱青衣自然径今晚起暂停开放 衞生署：上月至今录5宗本地个案 忠告市民不要前往

青衣自然径灭蚊难度高 待消除风险后重开

欧家荣指，基孔肯雅热个案去过的其他地方均未发现重叠，故当局锁定青衣自然径为感染源头。他解释，5名于11月中旬至12月发病的患者均曾到访该地，且行山时未作防蚊措施，已形成明确传播链。由于该径全长7公里，郊野环境草木丛生、地势不平易积水，加上部分雨水渠淤塞，导致灭蚊难度高。当局将展开为期7至10日的大规模行动，包括雾化灭蚊及填平积水处，待消除感染风险后才会重开。

欧家荣表示，目前未见大爆发迹象，但因病毒潜伏期可达12日，呼吁曾到访者留意身体状况，就诊时应告知相关行踪。他强调，传播病毒的白纹伊蚊飞行距离仅约100米，扩散至市区风险低。

青衣自然径灭蚊难度高，将待消除风险后重开。资料图片