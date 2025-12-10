Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热︱青衣自然径现传播链 欧家荣料关闭7至10日：未见大爆发 

社会
更新时间：12:31 2025-12-10 HKT
发布时间：12:31 2025-12-10 HKT

卫生防护中心昨日（9日）指，在10宗基孔肯雅热本地感染个案中，有5宗本地个案活动地点在青衣自然径重叠，考虑到相关部门近期将在青衣自然径进行更密集的灭蚊防蚊工作，青衣自然径于昨晚起暂停向公众开放，中心亦呼吁市民现阶段不要前往青衣自然径，以减低感染基孔肯雅热的风险。卫生防护中心传染病处主任欧家荣今日（10日）在电台节目表示，基孔肯亚热感染个案零星散布，暂时未见大爆发，预计青衣自然径将关闭7至10日，以便进行灭蚊工作。

相关新闻：基孔肯雅热︱青衣自然径今晚起暂停开放 衞生署：上月至今录5宗本地个案 忠告市民不要前往

青衣自然径灭蚊难度高 待消除风险后重开

欧家荣指，基孔肯雅热个案去过的其他地方均未发现重叠，故当局锁定青衣自然径为感染源头。他解释，5名于11月中旬至12月发病的患者均曾到访该地，且行山时未作防蚊措施，已形成明确传播链。由于该径全长7公里，郊野环境草木丛生、地势不平易积水，加上部分雨水渠淤塞，导致灭蚊难度高。当局将展开为期7至10日的大规模行动，包括雾化灭蚊及填平积水处，待消除感染风险后才会重开。

欧家荣表示，目前未见大爆发迹象，但因病毒潜伏期可达12日，呼吁曾到访者留意身体状况，就诊时应告知相关行踪。他强调，传播病毒的白纹伊蚊飞行距离仅约100米，扩散至市区风险低。

青衣自然径灭蚊难度高，将待消除风险后重开。资料图片
青衣自然径灭蚊难度高，将待消除风险后重开。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
20小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
22小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
5小时前
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
3小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
22小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
19小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
4小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
15小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
17小时前