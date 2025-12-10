Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱管浩鸣指圣诞节庆活动应复常：传递爱和盼望 不应沉溺于悲伤气氛

社会
更新时间：11:40 2025-12-10 HKT
发布时间：11:40 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑火灾发生3星期，坊间不少盛事或喜庆活动纷告取消，圣诞节和新年假期即将来临，又是否适合庆祝？立法会议员、圣公会法政牧师管浩鸣向《星岛头条》表示，绝对明白灾民感受，但认为社会总不能沉溺于悲伤气氛，应逐步复常，形容圣诞节代表爱和盼望，可以传递正能量。

管浩鸣：社会总不能沉溺于悲伤气氛

管浩鸣相信圣诞节、除夕倒数烟花活动可如常举行，与家人朋友相聚，有助舒缓不安情绪，「若不庆祝圣诞，农历新年又是否不庆祝呢？」他强调庆祝以尊重灾民为前提，他主持圣诞弥撒时会继续为灾民祈祷。他又指，节日庆祝活动继续举行，对来港旅客计划行程亦有帮助。

「圣诞节代表爱和盼望 可传递正能量」

大埔火灾发生后，毅行者、公益金百万等多项活动取消。旅发局今日（10日）公布，设于中环皇后像广场的「冬日小镇·中环」今日起重开，希望藉活动「为大家带来温暖和盼望，并送上平安的祝福」。

相关新闻：旅发局：「冬日小镇．中环」今起重开 光影汇．中环同时推出 冀藉活动带来温暖与盼望

