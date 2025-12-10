每日杂志｜「卡牌」潮席卷本港 稀有卡频破纪录 篮球巨星初代卡值2000万 盲炒潜藏风险

「卡牌文化」席卷全港，近月本港接连举行多场卡展及比赛，足见其发展潜力。不少人为重拾童年回忆收集游戏卡牌，但亦有人视为投资工具，有收藏家花费10万元购入经典宝可梦（Pokemon）卡，另手持4张价值达30万元的连号卡；有商家曾遇客人收藏两张美国职业篮球联赛（NBA）球星米高佐敦的第一代卡牌，总值逾300多万美元（约2334万港元）。业内人士指，卡牌价格浮动，如同买卖股票，经鉴定后的卡牌更会升值；明年适逢Pokemon卡30周年，业界料掀新热潮，有店主提醒投资者应留意风险，做足功课，切忌盲目追炒。

年度卡牌盛事「Grade 10 Festival」展出超过400张「梵高比卡超」收藏卡。

上月，本港年度卡牌盛事「Grade 10 Festival」于湾仔举行，汇聚全球超过120个参展商，当中焦点是由超过400张「梵高比卡超」收藏卡组成的展示墙，总值接近500万港元。

专卖Pokemon卡及球星卡的店舖「Pokecard」创办人萧嘉威指，展览吸引本地及海外的商家、收藏家及卡牌店主聚首一堂，「大家交换同等或相近价值的卡牌，部分经已绝版。」

经鉴定卡牌更会升值

他指，近年本地「卡牌文化」渐趋盛行，收藏者年龄层广阔，交易市场越见蓬勃，「年轻人甚至40岁的中年人也会收集卡牌，找回童年回忆。」此外，许多人从投资角度看待卡牌，他向记者展示一张全球仅有3张、已获鉴定公司认证的稀有卡，售价高达2万港元以上，「正如有收藏家形容，Pokemon卡牌的升值潜力或高于比特币及股票。」

网店「PikaBudz」联合创办人Michael是一位资深收藏家，钟情于Pokemon卡。他展出一张附有配音员签名的初版「伊布」卡，以及一套4张、由官方出厂的连续序号Mario Pikachu（玛利欧联乘比卡超系列）卡，后者价值可达超过30万港元；部分海外收藏家认为连号更具收藏价值，愿意多付10%至15%价钱。

资深收藏家Michael带同一系列「比卡超变装」收藏卡到场。

Pokémon收藏卡有价有市，图为附有配音员签名的初版「伊布」卡。

Michael说，儿时与家人一同到便利店抽卡，后来专注学业，家人用卡簿替他妥善保存，时至今天已价值连城，「当时没有人料到Pokemon卡会升值，只是一个乐趣，开到闪卡便十分开心。」

Pokemon在2023年推出一套以初代151只小精灵为基础的「151」系列卡牌，甚具纪念价值。Michael指，他早已遗忘儿时玩Pokemon卡的经历，直至去年在家中寻回昔日的初代卡牌，再度燃起其抽卡的欲望，曾经花费超过100万港元买卡，「重新『入坑』了。」

花费百万买卡 重新「入坑」

直至今年中，他和志同道合的朋友开店，提供拍卖平台，并在世界各地的卡展参展，累积国际人脉，为更多收藏家寻觅珍罕卡牌。

Pokemon卡以外，其他动漫游戏卡及球星卡也有巨额交易。卡牌店「岚山yamacardo」负责人指，篮球NBA球星卡价值高，可以由几十万至几百万元不等，如知名球星米高佐敦的签名卡，价值由1990年代的数千元，升值至现时10多万元，「曾有客人拿着两张米高佐敦的第一代卡牌到来，一张是米高佐敦身穿公牛队球衣，另一张是全明星赛的卡，加起来价值逾300多万美元（约2334万港元）。」

他续说，收藏球坛新人卡牌，是预估其未来潜力，「新人卡的投资潜力，就是猜他将来打得好不好、会不会红，打得好就会升值，一旦受伤或有丑闻，就没有价值了。」他形容，玩卡如「炒股」，不应该「单买」，「这款跌，那款升，可以拉匀。」

有收藏家亦举例，NBA球星勒邦占士（LeBron James）之子邦尼占士（Bronny James）的卡牌，吸引许多人收藏，惟邦尼占士出道成绩一般，卡牌价值亦随之下跌。

近年本地卡牌文化渐趋盛行。

鉴定公司看好发展潜力

此外，经鉴定后的卡牌会升值。鉴定后的卡牌会标明其完整度，以10分为满分，价格或因而翻数十倍；若然卡牌上有签名，亦会检视后作评分，同样以10分为满分。萧嘉威指，鉴定后的卡牌会用盒装起，以锁定卡牌的价值和品况，对收藏家而言，经过鉴定的卡牌才有收藏价值，「第一是难达9分以上标准，第二是卡牌有一定程度的稀有度，两者加起来就是其价值所在。」

上月，有国际鉴定公司宣布于香港开设分部，足见香港市场的发展潜力。萧嘉威近月亦代理另一鉴定公司，陆续有顾客上门，「我们会先做基本检查，检视卡牌有否取得10分标准的潜质，才会替他们代寄到美国鉴定。」他指，不同鉴定公司采用的方法各异，部分用机器和人手判别，亦有公司利用人工智能（AI）侦测，「卡牌有任何刮花的『伤痕』也一览无遗。」

他补充，仍有收藏家只为喜好而收集卡牌，未有视卡牌为投资工具，「有人喜欢揭卡簿的感觉，几乎集齐98%比卡超卡，保守估计未鉴定已经过百万元。」他续说，「每张几十元买回来，10多年后已升值至过百万元。」

「不是别人叫你买就买」

明年适逢Pokemon卡牌30周年，不少人视之为投资机会，因每逢周年纪念推出的卡牌皆珍贵和稀有。惟「岚山」店主不太看好市场，他解释，据25周年的经验，当年卡牌价格有所回落，「很多时候，卡牌价格在周年前被炒高，大家吸取当年经验，近期已经开始放售卡牌。」他直言，卡牌价格不断升跌，买卖双方也要「做功课」，例如了解卡牌的生产周期、会否重印、何时停印，甚或会否有画家冒起，令绘制的Pokemon卡牌也连带升值，「真的要研究，不是别人叫你买就买，否则可以输得很惨烈。」

Michael亦言，近年确有不少人加入卡牌市场，部分买卖运动类卡牌的海外商家，近年亦加大于Pokemon卡牌的投资，「他们看到大部分卡牌市场的收益流向Pokemon卡，便尝试转换策略。」他提醒，若收藏家想从外地购入卡牌，要多加留神及留意市场走向，「我们作为卖家要很清楚，同一张卡的价格可以相差10%以上。」

萧嘉威期望，香港卡牌市场更见蓬勃，并举办更多大型卡展，继而吸引更多人留意卡牌文化，延续热潮。

合伙豪掷4.2万买C朗签名卡 收藏家：让儿子学会理财与判断

收藏家Vincent与儿子不惜豪掷4.2万元购入葡萄牙足球员C朗拿度的签名收藏卡。他表示，卡牌市场让儿子学会理财与判断。

Vincent忆述，儿子Valdes最初在学校与同学玩Pokemon卡，他陪同儿子到卡展后，才开始留意卡牌，「当时他找到一张喜欢已久的卡牌，不断叫我买给他……那时我对卡牌毫无概念，买了第1张后，才知道卡牌会升值，而且有限量。」

收藏家父子Vincent及Valdes以4.2万元购入球星C朗拿度的签名收藏卡。

他本身对收藏有兴趣，却从未涉猎卡牌，如今「入坑」，与儿子一同选卡、开卡，研究卡牌市场，「有些设计比较漂亮或者罕有，我也愿意花钱买。」

一同选卡开卡作研究

除了儿子钟情的Pokemon卡，Vincent近月多留意及收藏运动员卡牌，最新收藏之一是在卡展以4.2万元购入一张球星C朗拿度的签名收藏卡。他指，Pokemon卡产量多，每隔几个月就推出新品，市场上屡传日文版卡牌的升值力下降，故稍为改变策略，收藏及投资运动类卡牌，「明年C朗和美斯最后一届踢世界杯，或会掀起另一股热潮。」

他分享，除了稀有度及完整度，若然卡牌序号与球星的球衣号码相同，价值可再提高。

对于有人认为抽卡牌有赌博成分，Vincent坦言明白，但亦想从另一角度带出卡牌的好处。他举例，其儿子透过卡牌学会理财及认识交易市场，「他知道多少钱买入的卡牌，不能低于价格卖出。」他又说，两父子会一同在网上交易平台观察，儿子分析力高、懂得决策，更会反过来告诉他不要继续出价竞投，「有时他比我还厉害。」

记者：仇凯瑭