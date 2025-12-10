旅发局：「冬日小镇．中环」今起重开 光影汇．中环同时推出 冀藉活动带来温暖与盼望
更新时间：11:00 2025-12-10 HKT
发布时间：11:00 2025-12-10 HKT
发布时间：11:00 2025-12-10 HKT
旅发局设于中环皇后像广场的「冬日小镇．中环」今日起（10日）重开；遮打道「星光长廊」以及「光影汇．中环」亦将同时开始推出。「光影汇．中环」会透过八幢中环地标外墙，以及皇后像广场内的全息投影地面装置，以投影、LED 动画及灯光特效呈现。旅发局希望藉活动为大家带来温暖和盼望，并送上平安的祝福。参与活动的合作伙伴亦会将活动收益捐予社区上有需要人士。
「光影汇．中环」启动仪式原定于11月28日举行，但因应11月26日的大埔宏福苑火灾延期举行。
有关活动详情请浏览活动网站。
「冬日小镇．中环」
地点：
中环皇后像广场花园（南、北）
开放时间：
2025年12月10日至2025年12月21日
- 星期一至五：下午4时至晚上11 时30分
- 星期六及星期日：上午11时至晚上11时30分
2025年12月22日至2026年1月4日
- 星期一至日：上午11时至晚上11时30分
*12月24日、25日及31日延长开放时间至凌晨1时
光影汇．中环
时间：
2025年12月10日至2026年1月4日
- 星期一至五：晚上7时30分至晚上11时30分
- 星期六、星期日及公众假期：晚上7时至晚上11时30分
*12月24日、25日、31日延长开放时间由晚上7时至凌晨1时
*每30分钟循环演出
参与大厦：
- 中国银行大厦
- 中银大厦
- 终审法院大楼
- 香港大会堂高座
- 香港会所大厦
- 汇丰总行大厦
- 太子大厦
- 渣打银行大厦
遮打道「星光长廊」
时间:
2025年12月10日至2026年2月22日
- 每日下午5时至晚上11时30分
*特别日子: 12月24日、25日及31日延长开放时间至凌晨2时
最Hit
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
2025-12-08 16:19 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
2025-12-09 10:27 HKT