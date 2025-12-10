Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅发局：「冬日小镇．中环」今起重开 光影汇．中环同时推出 冀藉活动带来温暖与盼望

社会
更新时间：11:00 2025-12-10 HKT
发布时间：11:00 2025-12-10 HKT

旅发局设于中环皇后像广场的「冬日小镇．中环」今日起（10日）重开；遮打道「星光长廊」以及「光影汇．中环」亦将同时开始推出。「光影汇．中环」会透过八幢中环地标外墙，以及皇后像广场内的全息投影地面装置，以投影、LED 动画及灯光特效呈现。旅发局希望藉活动为大家带来温暖和盼望，并送上平安的祝福。参与活动的合作伙伴亦会将活动收益捐予社区上有需要人士。

「光影汇．中环」启动仪式原定于11月28日举行，但因应11月26日的大埔宏福苑火灾延期举行。

有关活动详情请浏览活动网站

「冬日小镇．中环」

地点：

中环皇后像广场花园（南、北）

开放时间：

2025年12月10日至2025年12月21日

  • 星期一至五：下午4时至晚上11 时30分
  • 星期六及星期日：上午11时至晚上11时30分

2025年12月22日至2026年1月4日

  • 星期一至日：上午11时至晚上11时30分


*12月24日、25日及31日延长开放时间至凌晨1时

光影汇．中环

时间：

2025年12月10日至2026年1月4日

  • 星期一至五：晚上7时30分至晚上11时30分
  • 星期六、星期日及公众假期：晚上7时至晚上11时30分

*12月24日、25日、31日延长开放时间由晚上7时至凌晨1时
*每30分钟循环演出

参与大厦：

  • 中国银行大厦
  • 中银大厦
  • 终审法院大楼
  • 香港大会堂高座
  • 香港会所大厦
  • 汇丰总行大厦
  • 太子大厦
  • 渣打银行大厦

遮打道「星光长廊」

时间:

2025年12月10日至2026年2月22日

  • 每日下午5时至晚上11时30分

*特别日子: 12月24日、25日及31日延长开放时间至凌晨2时

