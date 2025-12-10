宏福苑五级火︱圣诞节庆活动应如常？ 林正财：社会总要复常重建凝聚力 重新过正常生活

大埔宏福苑火灾后，社会沉浸于悲伤气氛中，部分喜庆活动取消，部分学校圣诞联欢活动亦取消或更改形式。在社交媒体上，亦有人质疑这种气氛有「情绪勒索」成分。本月底就是圣诞节，到底一些喜庆活动还是否适合举行？行政会议成员、精神健康咨询委员会主席林正财今早（12月10日）在商台节目表示，社会经历重大灾难后，悲伤是正常的，但都要慢慢站起来。他认为社会总要复常，节庆活动应继续举行，最重要的是保持尊重态度。

倡恢复恒常生活习惯 林正财：可能冇咁快，但都要慢慢行返

林正财指，经历重大灾祸后，社会整体心情绝对会受影响，不同人有不同感受，但他与不同儿童心理专家讨论过，反而社会、学校有另一个更重要的角色，是如何「协助学生建立回一个恒常的生活习惯」，例如学生平时学音乐、打球，应该重新建立，这同一时间也可协助直接受灾的人士走出伤痛，「大家好似个火车咁，有个轨道都要去行返，可能冇咁快，但都要慢慢行返」，如此对社会整体心理健康是好事，毋须有罪疚感。「当大家都OK，下一步亦都可以邀请受灾同学一齐嚟打波，一步步咁，对大家精神健康都好好多。」

林：若社会长久停滞不前 灾民反而会感到压力

林正财又提到，听过灾民反映，他们也不想社会陪自己一起长期悲伤，「唔期望大家社会永远都系咁，社会都要有返正常生活」，反过来说如果社会太长久因伤痛停滞不前，灾民反而会感到压力，是否「拖累到大家」。所以他建议的原则是应庆祝时继续庆祝，但尺度可控制一下，不需要「狂欢」，更不应拿灾难当笑话，一切以尊重为原则。「人类就系咁样，经历过挑战、行过好多路，当然都要行得好啲，过程中要有同伴支持，社会凝聚力系可以重新建立起嚟。」

他又提醒，圣诞节本身都是从伤痛而来，耶稣出生的年代，许多婴孩被杀，是个充满动荡的时代，但后来经多年演化，成为纪念亲人、爱、包容、歌颂世界和平的节日，人们会摆装饰、搞聚会等。所以他认为节日活动可以继续，最重要是尊重的态度，宣扬和平与爱。