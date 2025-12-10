宏福苑五级火｜梁美芬倡原区觅地重建安置居民 政府介入法团管理

大埔宏福苑五级火至今造成160人死亡，特首早前宣布将成立独立委员会审视起火及迅速蔓延的原因和相关问题。社会各界关注灾民的后续安置与支援。选委界当选人、现任议员梁美芬建议政府在原区觅地重建以安置居民，并应介入法团管理工作。

梁美芬今日（10日）在电台节目中表示，根据其在九龙西担任三届直选议员的经验，不少小业主均历经艰辛才成功置业「上楼」，至今仍背负按揭。宏福苑业主目前面临两难局面：单位已严重损毁，若停止供款，物业将沦为银主盘。

建议政府尽快启动慈善基金

金管局早前指出，银行业已为受灾居民提供按揭还款宽限期，预先批核六个月的本金与利息延期偿还。梁美芬认为，居民在宽限期后仍可能面临断供风险，政府应全面提供协助。她建议政府尽快启动慈善基金，结合目前筹得的款项及政府拨款，制定较完善的援助方案，并细致跟进每户情况，确保无人被遗漏。

除按揭支援外，梁美芬亦关注灾民的心理健康。她以当年伦敦大火为例，指出事发后一段时间，仍有人因无法走出阴霾而企图自杀。因此，政府应容许专业团体向慈善基金申请专项资源，让临床心理学家等专业人士能为灾民提供长达一至两年的辅导服务。

关于楼宇安全及法团管理问题，梁美芬指出，法团往往缺乏专业管理能力，常出现人事纠纷，亦屡因个人经济利益购入一些次货及衍生围标问题。她认为政府应加强介入法团管理，提升监管权力，并提到九龙西多宗火灾的成因均与法团管理不善有关。

至于宏福苑居民的安置问题，梁美芬表示，得知不少居民希望留在本区，她主张于原区或宏福苑附近觅地重建，认为是较为妥善的安排。

陈沛良：未来保险业界承保将更严格评估安全风险

候任保险界、现任选委界立法会议员陈沛良在同一节目中表示，自上月26日大火发生后，当晚保险业界包括保险公司及中介监管机构已即时行动，主动识别宏福苑保单持有人，并简化赔偿程序，提供迅速支援。例如在家居保险方面，已预付临时住宿费用，以解灾民燃眉之急；人寿保险方面则涉及约一万份保单，持有人可暂缓供款，或申请低息保单贷款，以助短期度过难关。



对于目前仍有6宗失联个案，陈沛良指出，需先确认失联人士是否持有保单，若全家遇难，则需依靠亲友协助提供证明。为此，保险业联会已设立专业热线，协助家属查询及启动索偿程序。

他表示，此次大火后，保险业界在未来承保旧楼维修工程时，将更严格评估安全风险，并会密切关注政府独立委员会的检视结果，以及相关法例会否有所修订。

