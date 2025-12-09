Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港国际机场五夺「亚洲最佳机场」 荣膺「全球最佳顾客体验机场」

更新时间：20:39 2025-12-09 HKT
发布时间：20:39 2025-12-09 HKT

香港国际机场于第32届「世界旅游奖」中获选为「全球最佳顾客体验机场」，并赢得多项殊荣，以表扬机场在提升旅客设施及提供卓越服务方面的努力。此外，香港国际机场自2020年起第5次在该奖项中获选为「亚洲最佳机场」，以及连续第4年获选为「中国最佳机场」。

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙表示，很荣幸获选为「全球最佳顾客体验机场」，并再度在世界各大机场中脱颖而出，成为「亚洲最佳机场」及「中国最佳机场」。这些殊荣表扬机场为顾客提供的卓越服务和便捷出行体验，以及推动创新发展的努力。

张李佳蕙补充指，全球只有香港国际机场能够让离境旅客使用智能手机和人脸识别技术自助完成离境程序。为提升旅客体验，机场二号客运大楼扩建后首阶段于2025年启用，全新旅游车候车大堂投入运作，提供便捷交通接驳服务。全自动化的「转机停车场」亦启用，为全球旅客带来更方便的多式联运交通网络。

她展望未来，随着三跑道系统提升机场运力，机场城市发展计划SKYTOPIA不断加入各种旅客亮点，香港国际机场的旅客体验将提至更高水平，巩固作为亚洲领先航空枢纽的地位。

「世界旅游奖」表扬在旅游、观光及酒店业所有主要领域的卓越成就，并获全球公认为业界殿堂级荣誉。得奖者由来自世界各地的旅游业专家及旅客选出。

