东莞银行「自曝」薪酬数据 人均工资29.21万 董事长、行长约100万

据星岛环球网报道，正在排队上市的东莞银行，「自曝」薪酬数据，引发行业内外关注。

近期，东莞银行通过官网披露了2024年度工资总额及职工平均工资情况。据其公告，2024年，东莞银行平均在岗职工人数5,636人，全年实际发放在岗职工工资总额16.46亿元，在岗职工年平均工资29.21万元。

东莞银行官网截图。

除披露了职工平均工资外，东莞银行也在官网公示了7名企业负责人2024年的薪酬情况。

其中，东莞银行董事长程劲松应付年薪79.2万元、五险两金单位缴纳（存）部分18.63万元、其他货币性收入3.22万元，合计税前报酬101.05万元；行长谢勇维应付年薪78.54万元、五险两金单位缴纳（存）部分17.66万元、其他货币性收入3.22万元，合计99.42万元；副行长吴健文应付年薪70.18万元、五险两金单位缴纳（存）部分17.66万元、其他货币性收入3.22万元，合计91.06万元；副行长、董事会秘书李启聪，应付年薪71.29万元、五险两金单位缴纳（存）部分17.66万元、其他货币性收入3.22万元，合计92.17万元。

上述薪酬的统计口径为：2024年度全部应发税前薪酬（不含2024年发放的以往年度薪酬），其中绩效年薪的51%视资产质量按规定分三年进行延期支付。

东莞银行官网截图。

事实上，人均29.21万元的年薪水平在金融行业内并不算太高，这一数据与东莞银行今年6月更新的招股说明书中提到的29.23万元/年员工人均薪酬相比差距也不算大。2022年和2023年，该行员工人均年薪分别为28.18万元、29.07万元。

不过，管理人员和普通员工间巨大的薪酬差距却引人侧目。按东莞银行官网披露的数据计算，以程劲松为例，2024年他的年薪是在岗职工平均年薪的3.46倍。

而按照东莞银行招股书中披露数据，按岗位划分，2024年该行管理人员、业务人员、行政人员、其他人员的人均工资水平也存在一定差距，分别为57.69万元、22.53万元、27.36万元、5.9万元。照此计算，管理人员的人均年薪是业务人员的2.56倍，是行政人员的2.11倍，是其他人员的9.78倍。

东莞银行招股书截图。

按照级别划分，这一差距则更为明显。中级管理人员以上、中级管理人员、普通员工人均工资分别为115.46万元、49.23万元、21.64万元。

照此计算，中级以上管理人员的人均年薪是中级管理人员的2.35倍，是普通员工的5.34倍。

东莞银行招股书截图。

具体来看，东莞银行董事长、行长等人的年薪远高于115.46万元的级别平均水平。按招股书披露的数据，2024年，程劲松的薪酬为189.39万元，谢勇维的薪酬为174.21万元，副行长吴健文的薪酬为157.17万元，副行长、董事会秘书李启聪的薪酬为175.33万元。

东莞银行招股书截图。

东莞银行招股书截图。

招股书中的工资数据统计口径不含当年计提的延期支付绩效奖金，但含当年发放的延期支付绩效奖金。

官网显示，东莞银行是经中国人民银行批准，在东莞市登记注册的股份制商业银行，成立于1999年9月。截至目前，下辖总行营业部和14家分行。

据招股书，2024年，东莞银行实现营业收入101.97亿元，净利润37.33亿元，归母净利润37.38亿元，扣非归母净利润36.67亿元，不良贷款率1.01%。

今年前三季度，东莞银行营收、净利润「双降」，营收69.18亿元，同比下降9.39%；净利润25.44亿元，同比下降20.66%。

《星岛》见习记者 齐鑫 上海报道