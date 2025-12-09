日本青森7.5级地震︱港人游日心态不变：避震区、趁低兑 找换店生意不减反增

日本青森县外海昨夜发生7.5级地震，当地气象厅一度发出海啸警报，并警示未来一周可能再有强震。有港人表明不会冒险前往受影响区域旅游，「无人会攞自己条命校飞」。然而，日圆汇率持续低企，近日更跌破「5算」心理关口，反而可能刺激部分港人赴日意欲。今日（9日）不少市民趁汇率下跌，特意前往找换店兑换日圆。有找换店负责人指出，生意并未受地震影响，更因日圆汇率走低而不降反升。

青森地震︱市民：周围都有天灾 唔担心得咁多

计划明年初赴日的麦先生表示，虽有关注日本地震消息，但实际行程将视机票状况而定；若已购票会视乎能否改期再作决定，认为「周围都有天灾，唔担心得咁多」。他提到近期日圆汇率下跌，自己上月已兑换约20万日圆，若汇率进一步下跌会考虑再购入。

「无人会攞自己条命校飞」

准备前往大阪自由行的伍先生表示，地震发生在青森，自己只去大阪，故不担心行程。不过若目的地发生地震，他则不会冒险前往，「无理由将自己放喺危险地方去旅行，无人会攞自己条命校飞」。他指兑换外币是出行必须步骤，不论汇率高低都会兑换，但承认汇率下跌会增加赴日意欲，「梗系越平越好，可以用少啲钱享受多啲嘢。」

上月曾赴日旅游的黎小姐表示，明年1月将再度出发，并不担心地震影响，今日更因日圆汇率下跌而特意兑换；市民杨先生则指，若前往日本旅游，不会因地震等因素改变计划，「日本咁大，我去第二个地方。」

找换店负责人吴先生表示，日本地震未影响市民兑换意欲，店内生意不减反增，主因是日圆汇率持续下跌并跌破「5算」，「日本都好大，如果会震咁咪去第二度」。他指近几个月生意因日圆汇率下跌而持续增长。

旅游促进会总干事崔定邦。资料图片

东瀛游执行董事禤国全。资料图片

崔定邦：港人对日本地震已有一定预期

旅游促进会总干事崔定邦表示，是次地震未影响港人赴日计划。他解释，地震影响范围主要局限东北地区，港人常到的东京、大阪等地未受波及，加上日本本属地震多发地区，游日港人对此已有一定预期。他更笑言「我一年都会去两三次，每次都会遇到轻轻震」。

至于地震、熊害及中日关系等因素会否影响游日意欲，崔定邦认为，港人赴日多属早有规划，一般不会因此取消行程，但具体影响需待假期后才能全面评估。

禤国全：日汇一直「5算」关口徘徊

东瀛游执行董事禤国全则指，日圆汇率一直在「5算」关口徘徊，并非突然下跌，形容「无乜特别变化」。至于地震对游日人数的影响，他表示「暂时未见到」。

记者、摄影：郭文卓