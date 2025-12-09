Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工展会12.13维园开锣 铜锣湾及天后一带实施特别交通安排（附详情）

更新时间：18:52 2025-12-09 HKT
发布时间：18:52 2025-12-09 HKT

第59届工展会将于周六（13日）至明年1月5日在维园举行，运输署提醒市民，铜锣湾及天后一带将实施特别交通及运输安排，详情如下：

  • 东角道、景隆街以东的骆克道及百德新街以西的记利佐治街会继续于星期一至五（公众假期除外）下午四时至午夜十二时，以及星期六、日及公众假期中午十二时至午夜十二时实施行人专用区；
  • 因应现场人群及交通的情况，介乎京士顿街与高士威道之间的一段告士打道、糖街、记利佐治街、百德新街、京士顿街、加宁街、兴发街（专营巴士及专线小巴除外）、电气道及琉璃街可能会按警方要求临时封闭或间歇性封闭，以及实施相应的交通改道；
  • 位于高士威道维多利亚公园外的巴士站将会有临时调动；
  • 位于百德新街及糖街的公共小巴站，以及位于百德新街及琉璃街的的士站可能会按警方要求暂停使用；以及
  • 兴发街公众停车场（残疾人士专用泊位除外）在二○二五年十二月十日至二○二六年一月六日期间，每日于不同时段暂停开放予公众使用。
第59届工展会将于2025月12月13日至2026年1月5日在维园举行。图为去年工展会。资料图片
第59届工展会将于2025月12月13日至2026年1月5日在维园举行。图为去年工展会。资料图片

运输署呼吁市民尽量使用公共运输服务，以避免交通挤塞及不必要的延误。运输署及警方会密切留意交通情况，并会在有需要时采取适当措施。警方将视乎当时的人潮及交通情况，调整有关交通安排。

