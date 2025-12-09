Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

体育管治及诚信国际论坛假跑马地马场举行 逾160本地体育总会及体育界代表参与

社会
更新时间：18:08 2025-12-09 HKT
发布时间：18:08 2025-12-09 HKT

马会联同香港公司治理公会，以及港协暨奥委会和廉政公署携手组成「体育管治诚信联盟」，并举办体育管治及诚信年度国际论坛。今年的论坛于香港国际赛马周期间举行，云集全球知名讲者，以及超过160名来自本地体育总会及体育界的代表，探讨如何提升本地体育诚信实践和规范。

罗淑佩：有效管治框架可建制衡机制

文化体育及旅游局局长罗淑佩在论坛上致辞时表示，有效的管治框架不仅可以引导机构如何作出关键决策，并建立适当的制衡机制，同时亦确保各体育总会以其组织及运动员的最大利益为依归。她特别感谢马会和香港公司治理公会响应政府的号召，携手加强体育管治；今次的团队协作不单惠及运动员、支持体育专业人士和推动体育可持续发展，亦加强香港在国际体坛的影响力。

应家柏：诚信是马会基石

香港赛马会行政总裁应家柏强调，公平、诚实和遵守规则的核心价值，对体育的成功及未来社区至关重要。「诚信是马会的基石，马会一直致力成为全球良好管治的典范，营运全球最廉洁、监管最完善的赛马管辖机构之一。随著全球赛马盛事之一、浪琴香港国际赛事举行在即，世界级骑师和佳驷将来港较量，本周对马会十分特别，不但奠定了香港赛马在世界马坛的地位，亦体现了背后管治及诚信工作的重要性。」

其他出席今日论坛的主礼嘉宾包括香港公司治理公会会长司马志、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐，以及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣。

首场讨论聚焦体育管治最佳实践

来自不同国家和城市的体育专家，包括澳洲体育诚信组织、香港体育学院、联合国毒品和犯罪问题办公室、启德体育园及中国香港榄球总会的代表，今日首先就有关体育管治的最佳实践进行小组讨论。

第二场小组讨论则围绕体育组织和委员会管理及保持体育诚信的策略，讲者包括马会、廉政公署、港协暨奥委会的代表及独立专家顾问。

马会慈善信托基金于今年八月审批拨捐逾3,100万港元，支持两项重点计划，以提升本地体总的管治水平、营运能力及透明度，当中包括「赛马会香港公司治理公会体育治理计划」。今次年度论坛正是该计划的活动之一，透过邀请国际专家参与，促进交流及经验分享，长远目标是将香港定位为体育治理的领导者。

