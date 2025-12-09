电车撞毙3岁过路女童 司机不小心驾驶罪成 还押12.23候判

一名外公去年8月带同2名年幼外孙女及外佣，于西环坚尼地城泳池外行人过路处过马路时，怀疑冲红灯而遭电车撞上，当中3岁女童被卷车底身亡。现年50岁的电车司机被控不小心驾驶罪，经审讯后今于东区裁判法院被裁定罪成。暂委裁判官钟颖诗指，被告不专注留意路面情况，未能在更早时候煞车，导致电车在死伤者身上驶过，被告听取裁决时一度落泪。钟官押后判刑至12月23日，待索背景报告，期间被告须还押。

电车于死伤者卷进车底后数秒才停定

钟官表示，明白电车无法转左或转右以躲避前方物件，加上案发当日天雨路滑，煞停亦需要时间。但从闭路电视片段可见，碰撞发生一刻死伤者被弹向电车前方，而电车未有停下，其后死伤者被卷进车底，再过数秒电车才停定，符合电车行车纪录，但钟官指出电车急煞的时候正是死伤者遭卷入车底时。

女童当日被撞卷车底，消防员到场拯救伤者。读者提供图片

庭作供全盘推翻录影会面内容

被告李要东供称，当日有留意到安全岛上有人，他曾响「叮叮」提醒，以及一见到有人踏出安全岛便煞停等。被告全盘推翻录影会面内容，并解释当时因为心情沉重、慌张，自己学历低，有文化差异不明白警诫意思，一心想要回家而多次回答不知道。钟官指出，警方曾询问被告精神及身体状态，又多次问被告在碰撞前有否留意到有人，或作出避免碰撞的行动等，被告均称不知。然而被告能回应当时车上有否乘客、行车灯号颜色等问题，却未提及自己响「叮叮」和留意到安全岛上有人。因此钟官拒纳被告庭上的证供，即他早已注意到死伤者，并在碰撞前2至3秒开始煞车。

官：明知煞车需时应随时准备煞车

钟官认为被告对行人的观察明显不足，他不知道有多少行人，亦不知道撞到人，因车底有声响才停车。如被告适当谨慎专注，见到安全岛内的死伤者有所移动时，便应开始停车。钟官引述案例指，即使碰撞不能避免，并不代表司机没有不小心驾驶。钟官续指，若被告专注路面情况，见到有人应加倍留神，明知煞车需时便要随时准备煞车。最终钟官裁定被告不小心驾驶罪成，并称被告完全无减速或作措施避免意外，加强了不小心之处，所导致的后果严重，法庭须加以考虑。而案发时并非繁忙时段，不见被告的专注会受影响，监禁无可避免。

求情指曾获选为最佳车长 案发后没再驾驶

辩方求情指，被告内地出生，读至中三，2019年来港定居，首份及唯一一份工作为电车司机，月入2.4万元。自意外发生后被告便没再驾驶电车，从事散工，在案中没有违反任何交通规例或超速。辩方引述专家证人指，死伤者在碰撞前约1秒踏出安全岛，碰撞可能无法避免。辩方续指，被告是位好丈夫、好父亲，无不良嗜好，是家庭经济支柱，更曾于2022-2023年获选为最佳车长，多年来从无意外。被告望能向死伤者致歉，他亦因本次意外受到打击，往后会更小心驾驶，绝不重犯。

案发于坚尼地城泳池外行人过路处

被告李要东，被控于2024年8月15日在西环德辅道西（东行）近灯柱26170坚尼地城泳池外的行人过路处，不小心驾驶展示号码38的电车。

女童由外公手抱过马路时冲红灯肇祸

涉案德辅道西路段车速限制为每小时50公里，案发当日早上约10时40分，被告驾驶电车在该路段行驶，当时有雨，道路及电车轨道湿滑，但电车机件操作正常。男子袁卢海当时身处涉案路段行人过路处的安全岛，他手抱3岁外孙女、即本案死者，及牵着另一名6岁外孙女，而外佣亦同行，4人横过马路时被电车撞上，当时行人过路灯为红灯，而行车交通灯号为绿灯。事件导致3岁死者身亡，其余3人则身体擦伤。

案件编号：ESCC383/2025

