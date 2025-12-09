基孔肯雅热︱青衣自然径今晚起暂停开放 衞生署：上月至今录5宗本地个案 忠告市民不要前往

衞生署衞生防护中心表示，截至今日（9日）下午5时，中心没有录得新增感染基孔肯雅热个案。本港今年累计录得78宗基孔肯雅热确诊个案中，10宗属本地个案，其余全部属输入个案。另外，考虑到相关部门近期将在青衣自然径进行更密集的灭蚊防蚊工作，青衣自然径将于今日晚上起暂停向公众开放，直至另行通告为止。中心忠告市民现阶段不要前往青衣自然径，以减低感染基孔肯雅热的风险。

五宗本地个案活动地点在青衣自然径重叠

因应近期有五宗基孔肯雅热本地个案的患者曾到访青衣自然径一带，中心昨日（8日）与食物环境衞生署（食环署）、民政事务总署、渠务署、地政总署和土木工程拓展署代表举行跨部门会议，讨论进一步加强有关地点的防治蚊患工作，以保障公众衞生和健康。

该五宗本地个案涉及两男三女，年龄介乎49至67岁。他们于11月中旬至12月2日期间发病。流行病学调查显示，5名患者的活动地点在青衣自然径重叠，部分报称在该径被蚊叮咬，其中最新一宗个案于11月29日到访该径。

行山径长约7,000米 控蚊工作面临更大挑战

尽管相关部门在过去两至三周已进行一连串防蚊灭蚊行动，但仍发现有曾到访青衣自然径的市民受感染，显示有关地带的感染风险依然存在。青衣自然径属郊野环境且覆盖范围甚广，行山径长约7,000米，与市区环境相比，控蚊工作面临更大挑战。该自然径两旁的地方均存在着各种天然病媒滋生地，包括泥土表面的水洼、落叶等，增加蚊虫滋生风险。

各部门昨日经讨论后，已敲定进一步在青衣自然径一带加强防控蚊患的措施。考虑到近期将在该处进行更密集的灭蚊防蚊工作，青衣自然径将会暂停向公众开放，直至另行通告为止。在这段期间，食环署会联同其他部门进一步在青衣自然径一带加强防控蚊患措施的力度及频次，包括持续进行雾化处理杀灭成蚊行动。

中心指，于11月20日接获首宗个案呈报后，已即时联络相关部门，在青衣一带展开大规模防蚊灭蚊行动。及后，鉴于一些个案的样本分析结果显示相同基因序列，中心经评估后认为该自然径风险较高，早于11月23日起透过不同途径每日呼吁曾在青衣自然径行山的人士，若出现相关病征，应尽快求医，并致电设立的查询热线（电话：2125 2373）。中心在上月底亦已透过基层医疗署通知葵青区内约130名基层医疗医生，呼吁他们留意病人是否有相关病征，并安排相关病人进行血液化验，中心的公共衞生化验服务处会提供免费检测服务。