圣诞节好去处2025｜全港9大特色活动懒人包 中环20米高巨型圣诞树 大型气球巡游打卡

圣诞好去处2025｜圣诞假期快将来临，圣诞，全港都有不少节日气氛浓厚的好去处。主题乐园、各区商场以及各大景点都换上圣诞装饰和主题，精心营造冬日气氛，供市民打卡欢渡佳节。《星岛头条》整合香港圣诞好去处推荐，必去AIA嘉年华、打卡大型气球巡游，到商场欣赏大型装置。

圣诞好去处｜Merry Balloon Hong Kong——大型气球巡游打卡

香港冬日IP角色庆典「Merry Balloon Hong Kong」即日至2026年1月4日期间举行，除有LuLu猪、Ｍ&M等近20个本地同国际人气IP角色参与大型气球巡游，西九文化区更会举行巨型梦幻充气乐园。

Merry Balloon Hong Kong

日期：即日至2026年1月4日

地点：西九文化区及指定地点

Klook购票网站

圣诞好去处｜西九冬日庆典

西九文化区于圣诞期间举办多场艺术及音乐表演，包括街头乐队、圣诗歌唱及街头艺人演出，丰富节日气氛。

西九圣诞节-The Big Bounce

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地点：艺术公园大草坪

圣诞好去处｜AIA友邦嘉年华

AIA友邦嘉年华将于2025年12月22日到2026年3月1日重返中环海滨，当中有刺激的机动游戏、合家欢的摊位游戏、美味小食，还有无数的打卡装置！除了既定游戏及活动外，在圣诞及新年期间更有特色主题打卡位及庆祝活动。

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地点：香港中环海滨活动空间

AIA购票网站

圣诞好去处｜Festilumi光影幻想世界

Festilumi沉浸式光影乐园，现场有9个主题，包括「魔幻枫林」、「七彩光影隧道」、「侏罗纪王国」，主题区布置有不同光影雕塑、互动装置以及奇幻生物，例如由金色光影组成的「魔幻枫林」，另外，乐园亦有全球最高的47米光影圣诞树「Festilumi光影许愿树」，由超过25万颗LED灯及5万个光影球组成。

日期：2025年12月12日（周五）正式开幕

地点：湾仔海滨活动空间

Festilumi光影幻想世界购票网站

圣诞好去处｜香港缤纷冬日巡礼中环「冬日小镇」

一年一度的「香港缤纷冬日巡礼2025」将首度与置地公司携手合作，登陆中环核心地段，呈现一个充满魔幻色彩的「冬日小镇．中环」。由2025年11月14日（周五）起，皇后像广场内设有 20 米高圣诞树及多个大型玩具装置，包括每 20 分钟启动一次、附带声效和烟雾的小火车，圣诞天地还带来连串节庆活动，包括与圣诞老人的温馨见面会、现场表演等。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

时间：2025年11月15日至12月21日

下午4:00至晚上11:30（星期一至五）

上午11:00至晚上11:30（星期六至日）

2025年12月22日至2026年1月4日

上午11:00至晚上11:30

12月24及25日延长开放时间至翌日凌晨1:00

地点：中环皇后像广塲中庭及中环遮打道一带

圣诞好去处｜香港缤纷冬日巡礼中环巨型圣诞树

今年香港缤纷冬日巡礼其中一个亮点便是皇后像广场花园的圣诞树，届时大家可观赏20米高的巨型圣诞树和梦幻装饰，搭配环绕四周的闪耀圣诞装饰和可爱的玩具主题摆设，完美营造出温馨欢乐的佳节气氛，让所有市民及旅客都能沉浸在浓厚的圣诞魔力中。

圣诞好去处｜香港缤纷冬日巡礼「圣诞天地」圣诞市集11.28登场

除了有巨型圣诞树外，由12间圣诞小木屋组成的圣诞市集已于2025年11月28日（星期五）登场！中环圣诞市集不但提供丰富多样的节日主题餐饮、应节精品选购，更设有节日限定工作坊，让大家在欢乐的冬日时刻尽情体验。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

时间：2025年11月14日：20:00至23:30

2025年11月15日至12月21日︰

星期一至五16:00至23:30／星期六至日11:00至23:30

2025年12月22日至2026年1月4日︰

11:00至23:30

（最后入场时间︰场地关闭前30分钟）

地点：香港岛中环皇后像广场花园（南、北）【港铁中环站K出口】

注︰2025年12月24及25日（周三及四）将延长开放时间至翌日凌晨1:00（现场可能会实施人流管制，请留意及遵从在场警员及工作人员的指示。

圣诞好去处｜香港缤纷冬日巡礼中环沉浸式3D投影灯光秀

而作为2025香港缤纷冬日巡礼的重头戏之一，「光影汇．中环」将带来一场难忘的沉浸式视觉盛宴！这场圣诞灯光汇演，完美融合3D投影技术、绚丽的灯光效果以及充满节日气氛的音乐，将「圣诞天地」周边的八大地标建筑，转变为一场绚丽的视觉盛宴，让参观者仿佛置身于梦幻般的世界。

日期：2025年12月10日至2026年1月4日

时间：晚上7:30至11:30（周一至周五）​

晚上7:00至11:30（周六、日及公众假期）​

（每30分钟循环演出）

地点：香港岛中环皇后像广场花园（南、北）【港铁中环站K出口】

圣诞好去处｜中环星光长廊星光漫步

置地公司更将连接圣诞天地的整条遮打道挂满灯饰，把迷人的圣诞景象延伸至中环街头，打造成浪漫星光长廊。沿途的行人天桥及栏杆会挂满多组璀璨的灯饰及圣诞装饰，与圣诞天地的梦幻美景互相辉映。每晚灯饰亮起后，市民及游客更可漫步至置地广塲中庭的大型圣诞互动装置「Noëlia at LANDMARK」。

日期：2025年12月10日至2026年2月22日

地点：香港岛中环遮打道一带

圣诞好去处｜南丰纱厂——《The Mills Bros慢调圣诞》

即日至明年1月1日，南丰纱厂举办《TheMillsBros慢调圣诞》，推出一系列特色圣诞活动，包括咖啡市集、限定饮品、音乐Show及全新打卡场景，让大家一边叹精品咖啡，一边感受节日气氛！其中市集UrbanBrewSummit集结逾40间本地及海外咖啡店，带来黑芝麻维也纳咖啡、-86度Dirty等独特口味的咖啡；而原创角色Mill&JackJack亦会化身巨型打卡装置在中庭等著与大家合照！此外，多位著歌手，包括黄妍、陈健安、PERSE更会在WeWeave编织生活节现身。

日期：12月5日至2026年1月1日

时间：10am-10pm

地址：南丰纱厂六厂G/F纱厂坊（地图）

交通：港铁荃湾站A3出口，沿西楼角路有盖天桥步行至青山公路入口或港铁荃湾西站A2出口，沿海贵路及大涌道有盖天桥步行至白田坝街入口

圣诞好去处｜故宫博物馆「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」

香港故宫文化博物馆2025年11月至2026年8月期间隆重展出「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」，展出250件古埃及重要博物馆及考古地点的珍贵文物。

展览涵盖法老雕像、黄金饰品、大型木乃伊棺椁、动物木乃伊，以及最新考古发现，呈现古埃及近5000年文明发展。

日期：11月20日至2026年8月31日

时间：

星期一、三、四、日

上午10时至下午6时

星期五、六及公众假期

上午10时至下午8时

星期二（公众假期除外）、农历年初一及年初二休馆

地址：九龙西九文化区博物馆道8号

「古埃及文明大展」：「图坦卡门的世界」

圣诞好去处｜香港迪士尼乐园——史上最大型花车巡游+夜间汇演

香港迪士尼乐园园区不同角落都装上了打卡圣诞装置及灯饰，迪士尼更举行最大型的全新「迪士尼好友巡游派对」，有近11组迪士尼朋友瞩目登场，包括全新《优兽大都会2》的人气角色阿力和朱迪、换上野餐服饰的Duffy与好友、一众迪士尼公主。

日期：即日至2026年1月4日

地点：大屿山竹篙湾香港迪士尼乐园度假区

