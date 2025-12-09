Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海难死因研讯 裁决再延期至明年1.21

社会
更新时间：16:55 2025-12-09 HKT
发布时间：16:55 2025-12-09 HKT

120多名港灯员工及亲友于2012年的国庆日晚上，登上「南丫四号」出海观赏烟花后遭港九小轮「海泰号」撞穿沉没。死因庭在今年5月6日展开首次死因研讯，先后传召84名证人出庭作供，包括7名专家证人。经历43日审讯后，与讼各方早前向法庭呈递书面结案陈词，案件原订于11月13日进行裁决，后延期至11月27日，上月再改期至12月4日，据悉海难裁决日期再度延期至明年1月21日，料进行两日。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研讯主任由李希哲代表，39名遇难者一并展开研讯，不设陪审团；有利害关系方为海事处、经营「海泰号」的港九小轮控股有限公司、分别负责建造及经营「南丫四号」的财利船厂、香港电灯有限公司。

39名遇难者为区晓霖、邬宝甜、张月媚、许嘉伟、李瑞兰、郭亮莹、苏贵媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、张颂轩、徐莲好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁颂彩、易慧、黄丽珍、黎翠玉、徐志伟、陈敏盈、陈荣基、郑燕兰、刘静岚、梁家杰、李咏梅、甄子祈、古文昌、赵少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉灵、林嘉敏、刘文丽、陈巧銮、郑先鑫、何黄佩兰、徐凯盈。当中包含8名儿童，他们于2012年10月1日晚上，在南丫岛对海域被淹死。

案件编号：CCDI-1075-1113/2012(MC) 
法庭记者：黄巧儿

